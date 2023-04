TENIS Joi, 13 Aprilie 2023, 15:35

Matteo Berrettini trebuia să joace împotriva lui Holger Rune în optimile turneului de la Monte Carlo, dar italianul s-a accidentat în timpul partidei de miercuri și a fost nevoit să se retragă din competiția de categorie „ATP Masters 1000”.

Matteo Berrettini Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Matteo Berrettini s-a retras de la Monte Carlo Masters

Finalist la Wimbledon în 2021, Berrettini (22 ATP) a anunțat joi că are o ruptură de gradul doi la mușchiul oblic intern (ar putea rata restul sezonului de zgură).

„Nu știu de unde să încep... În sfârșit îmi găsisem nivelul și mă întorceam acolo unde îmi doream să fiu... este foarte dificil.

Sunt foarte trist să anunț că nu voi putea juca meciul meu de astăzi de la Monte Carlo. Am simțit dureri la mușchii oblici în timpul meciului de ieri. Durerea s-a agravat semnificativ peste noapte. După ce m-am consultat cu echipa mea medicală, am decis să facem un RMN în această dimineață. Am o ruptură de gradul 2 la mușchiul oblic intern.

Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru sprijin. Înseamnă atât de mult și este ceea ce mă ajută să trec prin aceste momente dificile” - Matteo Berrettini pe Instagram.

Matteo l-a învins miercuri pe Francisco Cerundolo (33 ATP) după un meci incredibil. Argentinianul a revenit de la 0-5 în primul set și s-a impus cu 7-5, dar italianul a obținut până la urmă victoria după încă două seturi foarte echilibrate, scor 7-6(1), 6-4. Partida a durat două ore și 42 de minute.

În urma retragerii lui Berrettini, Holger Rune s-a calificat în sferturi și se va duela cu învingătorul partidei dintre Daniil Medvedev (al treilea favorit) și Alexander Zverev (cap de serie nr. 13).

