TENIS Joi, 13 Aprilie 2023, 13:03

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la Wimbledon 2023, iar decizia organizatorilor de la All England Club a stârnit reacții contradictorii. Situația a fost comentată și de Andy Murray, fost lider ATP și dublu câștigător al Grand Slamului londonez.

Andy Murray Foto: James Gouley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Andy Murray cere sprijin pentru jucătorii din Ucraina

Campion la Wimbledon în 2013 și 2016, Murray spune că revenirea rușilor și a belarușilor pe iarba londoneză nu ar trebui să distragă atenția de la adevărata problemă: războiul din Ucraina.

De asemenea, Andy cere sprijin pentru jucătorii care au fost afectați de ceea ce se întâmplă în țara lor.

„Ceea ce este cu adevărat important este să continuăm să vorbim despre ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, nu să ne concentrăm pe câțiva jucători de tenis și pe câțiva atleți care pot sau nu pot juca la evenimente sportive majore.

Este o decizie dificilă pentru Wimbledon. Restul sportului a mers într-o direcție complet diferită de a lor. Dar nu cred că ar trebui să se vorbească atât de mult despre asta.

Este distrasă puțin atenția de la ceea ce se întâmplă de fapt și nu ar trebui să se întâmple asta. Problema reală trebuie să fie în prim-planul tuturor acestor discuții.

Am văzut că unele dintre jucătoare (Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Lesia Tsurenko) au vorbit despre cât de dificil le-a fost și poate că au simțit că ar fi putut primi mai mult sprijin. Trebuie să înțelegeți și perspectiva lor, și nu doar a jucătoarelor care nu au avut voie să joace anul trecut.

Există jucători ucraineni ale căror familii sunt afectate și care trec prin momente incredibil de dificile. Asta este ceea ce este important” - Andy Murray pentru Tennis Majors.

În acest sezon, Murray are 8 victorii și 6 înfrângeri. Andy are în palmares 46 de titluri, cele mai importante fiind cele de la Wimbledon (2013, 2016), US Open (2012), Turneul Campionilor (2016) și Jocurile Olimpice (2012, 2016).

Petra Kvitova a spus că este de partea Ucrainei în războiul pornit de Vladimir Putin, în timp ce Elena Rybakina a afirmat că organizatorii de la Wimbledon au luat decizia corectă reprimindu-i pe sportivii din Rusia și Belarus.

