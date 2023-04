TENIS Duminică, 09 Aprilie 2023, 17:14

Petra Kvitova s-a declarat împotriva revenirii rușilor și belarușilor la Wimbledon 2023, iar campioana de la Miami și-a atras critici din partea unei duble câștigătoare de Grand Slam din Rusia.

Petra Kvitova, criticată de Svetlana Kuznetsova: „Jucătorii de tenis nu înțeleg politica”

Campioană la US Open 2004 și Roland Garros 2009, Svetlana Kuznetsova (37 ani) a spus că o știe bine pe Kvitova și nu înțelege de ce aceasta s-a implicat în această discuție.

„O cunosc pe Petra de când eram mici, am trăit aceeași viață, am împărțit aceleași vestiare în tenisul feminin timp de 10 ani. Și am fost surprinsă de declarația ei, exprimată fără motiv!

Este evident că cehii sunt împotriva poporului rus. Există propagandă și rusofobie în toată lumea acum. Dar eu cred că sportivii nu ar trebui să se implice. Trebuie doar să joace tenis!

Înțeleg dacă politicienii joacă tenis, dar ATP și WTA încearcă să țină acest sport departe de politică. Și dacă tot suntem la acest subiect, haideți să vorbim despre toate ostilitățile care au avut loc de-a lungul epocii moderne în diferite țări și despre consecințele lor asupra sportului.

Jucătorii de tenis nici măcar nu înțeleg politica - eu nu înțeleg, colegii mei nu înțeleg. De ce să-i asociem cu ea?” - Svetlana Kuznetsova, citată de Sport.pl.

Kvitova și Kuznetsova s-au întâlnit de șase ori în circuitul WTA, iar jucătoarea din Cehia s-a impus în patru meciuri.

Chiar dacă nu s-a retras în mod oficial din tenis, Svetlana Kuznetsova (care s-a confruntat cu mai multe accidentări) nu a mai jucat după ce a fost eliminată de o jucătoare venită din calificări la Wimbledon 2021.

La ediția din 2022, jucătorii și jucătoarele din Rusia și Belarus nu au avut dreptul de a juca la Wimbledon din cauza războiului pe care Vladimir Putin îl duce contra Ucrainei.

Pe 31 martie 2023, organizatorii de la Wimbledon au precizat că îi vor primi pe ruși și belaruși la turneul major londonez, dar sub steag neutru.

Petra Kvitova a completat că jucătorii nu au fost consultaţi cu privire la decizia organizatorilor de la Wimbledon şi că problema nu a fost discutată în vestiar.

