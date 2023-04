TENIS Vineri, 07 Aprilie 2023, 09:13

Red. Sport • HotNews.ro

0

Irina Begu a fost cu un pas în sferturile turneului WTA de la Charleston, sportiva noastră conducând categoric (scor 4-0) în setul decisiv. Jessica Pegula, principala favorită a întrecerii, a reușit însă o revenire spectaculoasă, iar după șase gameuri câștigate la rând a obținut calificarea.

Jessica Pegula Foto: Ng Han Guan / AP / Profimedia

Jessica Pegula, victorie spectaculoasă contra Irinei Begu la WTA Charleston

Partida dintre Begu și Pegula a fost una cum rar se poate vedea în tenis. Răsturnările de scor au fost la ordinea zilei, fiind greu de prezis o învingătoare, cu toate că tabela a surâs pe rând uneia dintre sportive.

Desfășurarea partidei, pe scurt

În primul set, Pegula a avut 3-1 și 4-2, dar s-a ajuns la 5-5. În cele din urmă, americanca s-a impus cu 7-5.

În al doilea set, Jessica a condus cu 4-0 și părea cu calificarea în buzunar. Au urmat însă șase gameuri la rând câștigate de Irina, iar sportiva noastră a avut câștig de cauză, scor 6-4. Partida avea să intre în manșă decisivă.

În setul al treilea, Begu și-a continuat seria fantastică: a ajuns la 10 gameuri consecutive câștigate, iar tabela arăta 4-0 în favoarea ei în decisiv. Nu a fost însă suficient pentru victorie, Pegula având ea o serie de șase gamuri la rând: victorie pentru principala favorită cu 6-4.

La finalul partidei electrizante, americanca a încercat să ofere o explicație pentru meciul demn de un film de acțiune.

„Nu am nici cea mai vagă idee cum am reușit să câștig. Îmi aduc aminte că după un punct am vrut să sparg racheta, iar acum iată-mă în fața voastră, învingătoare. Acesta e tenisul.

Mi-am spus că trebuie să câştig măcar un game în decisiv, pentru că pierdusem foarte multe la rând (n.r. nu mai puțin de zece).

Apoi, după ce am câştigat primul game, am avut o serie bună şi am reuşit să îmi păstrez concentrarea la un nivel bun.

Sunt precum o nucă (n.r. de tare) şi nu mă dau bătută niciodată. Chiar dacă Irina a început să joace un tenis grozav, nu am renunţat să cred în șansele mele. Sunt dură”, a spus Jessica Pegula la interviul de la finalul partidei cu Irina Begu.

Rezumatul partidei dintre Jessica Pegula și Irina Begu

Cine este Jessica Pegula

Jessica Pegula are 29 de ani și se găsește în prezent pe locul trei WTA.

Este fiica lui Terry Pegula (72 de ani). Acesta este un om de afaceri american cu o avere estimată la peste 6.7 miliarde de dolari, conform Forbes.

Domenii de activitate: gaze naturale, imobiliare, divertisment și sport (Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american).