TENIS Miercuri, 05 Aprilie 2023, 12:52

Red. Sport • HotNews.ro

0

În așteptarea unui verdict în cazul de dopaj în care este implicată, Simona Halep profită de timpul liber și postează imagini din ceea ce pare a fi o mică vacanță.

Simona Halep Foto: Vaughn Ridley / Getty images / Profimedia

>> Simona Halep și ultimele informații despre procesul de dopaj: „Probe refuzate”

Simona Halep, vacanța și citatul din Charlie Chaplin

Fosta lideră WTA însoțește imaginea în care apare undeva la mare cu un citat din celebrul Charlie Chaplin: „You will find that life is still worthwhile if you just smile!”

Halep îi îndeamnă pe fanii săi să zâmbească, acesta fiind cel mai simplu lucru pentru a descoperi că viața merită trăită.

>> Ierarhia în care Petra Kvitova a egalat-o pe Simona Halep după victoria de la WTA Miami

De știut:

Halep (31 de ani) a jucat ultimul meci oficial la US Open 2022, atunci când a fost eliminată în runda inaugurală de Daria Snigur din Ucraina.

Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Cazul Simonei va fi judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Totuși, în cazul în care nevinovăția nu va putea fi dovedită, Simona mai are o cale de atac: Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.