TENIS Marți, 04 Aprilie 2023, 09:01

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Elina Svitolina, fostă ocupantă a locului 3 în ierarhia mondială, a fost eliminată în runda inaugurală a turneului de la Charleston, primul disputat după o absență de un an din circuitul WTA.

Elina Svitolina Foto: Mic Smith / AP / Profimedia

Elina Svitolina, învinsă de Yulia Putintseva la WTA Charleston

Rămasă fără poziție în clasamentul mondial (nu a mai jucat de pe 24 martie 2022), Svitolina a jucat destul de bine în fața Yuliei Putintseva (47 WTA), a câștigat primul set la tiebreak, scor 7-6(3), dar a cedat până la urmă după două ore și 47 de minute de joc: 6-2, 6-4.

Putintseva se va duela în turul următor al competiției de categorie „WTA 500” cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (favorită 7).

Cine este Elina Svitolina

​În vârstă de 28 de ani, Elina s-a aflat cel mai sus în clasamentul WTA pe locul 3, pe 11 septembrie 2017. A câștigat 16 titluri WTA de-a lungul timpului și are până acum în carieră 433 de victorii și 229 de înfrângeri. A adunat doar din premiile din tenis $21.418.949.

Sportiva din Ucraina s-a căsătorit cu Gael Monfils în 2021, jucător de tenis care a fost cel mai sus pe locul 6 în ierarhia ATP (în noiembrie 2016), iar Elina a născut o fetiță (Skai) în luna octombrie a anului trecut.

Rezultatele înregistrate luni la WTA Charleston

Linda Fruhvirtova - Jil Teichmann (14) 6-2, 3-6, 6-2

Irina Begu (15) - Dalma Galfi 6-1, 7-5

Madison Brengle - Kaia Kanepi 6-3, 6-4

Lesia Tsurenko - Paula Ormaechea 6-1, 6-1

Julia Grabher - Shuai Zhang (10) 6-4, 1-6, 6-3

Anna Blinkova - Anna Bondar 7-6(7), 6-2

Katherine Sebov - Lauren Davis 4-6, 6-1, 6-2

Alize Cornet - Fiona Crawley 6-0, 6-2

Sachia Vickery - Kayla Day 6-4, 6-2

Yulia Putintseva - Elina Svitolina (3)6-7, 6-2, 6-4

Anna Kalinskaya - Anhelina Kalinina 7-6(6), 6-4

Sloane Stephens - Louisa Chirico 3-6, 6-1, 6-2.

Credit One Charleston Open are loc în perioada 3-9 aprilie, pe zgură, face parte din categoria „WTA 500” și are premii totale în valoare de $780.637. Pe tabloul principal se află 64 de jucătoare, iar campioana en-titre este Belinda Bencic.

Principalele favorite ale ediției din acest an sunt Jessica Pegula (3 WTA), Ons Jabeur (5), Daria Kasatkina (8), Belinda Bencic (9), Veronika Kudermetova (11), Victoria Azarenka (16), Ekaterina Alexandrova (18) și Magda Linette (19).