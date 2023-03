​Sportivii din Rusia și Belarus nu au putut participa anul trecut la Wimbledon, iar ATP și WTA nu au acordat puncte la Grand Slamul londonez. Sancționați și presați să-și schimbe decizia, organizatorii celei mai importante competiții pe iarbă au anunțat vineri ce hotărâre au luat în privința ediției din 2023.

>> Război în Ucraina, ziua 401: Toate evenimentele de vineri sunt LiveText pe HotNews.ro.

Oficialii de la All England Club au anunţat că sportivii din aceste țări vor putea participa în acest an, însă ca „neutri” şi respectându-se anumite condiţii.

Acestora le este interzis să-și manifeste susţinerea pentru ofensiva militară a Rusiei în Ucraina şi să fie finanțaţi de statul rus sau de statul belarus. Le sunt interzise inclusiv sponsorizările de către companii operate sau controlate de statele respective.

„În numele All England Club și al Comitetului de Management al Wimbledon, dorim să oferim o actualizare cu privire la înscrierile la competiția din acest an.

Intenția noastră actuală este să acceptăm înscrierea jucătorilor ruși și belarusi, sub rezerva că aceștia să concureze ca sportivi neutri și să respecte condițiile adecvate. Acestea vor interzice expresiile de sprijin pentru invadarea Ucrainei de către Rusia sub diferite forme și vor interzice intrarea jucătorilor care primesc finanțare din partea statelor lor (inclusiv sponsorizarea companiilor operate sau controlate de state) în legătură cu participarea lor la Wimbledon

Condițiile au fost dezvoltate cu atenție printr-un dialog constructiv cu Guvernul Regatului Unit, LTA și organismele internaționale ale părților interesate din tenis și sunt aliniate cu ghidurile publicate de Guvern pentru organismele sportive din Marea Britanie.

Trei evoluții, luate împreună, au stat la baza poziției noastre actuale:

1. Opțiunea declarațiilor personale ale jucătorilor nu a fost viabilă în opinia noastră anul trecut. De atunci, angajamentul extins cu Guvernul și cu organismele părților interesate din tenis a clarificat și dezvoltat forma declarațiilor și a produs măsuri viabile pentru implementarea și aplicarea acestora. Această abordare are sprijinul deplin al Guvernului și al LTA, ATP, WTA și ITF.

2. A existat o reacție puternică și foarte dezamăgitoare din partea unor organe de conducere din tenis la poziția luată de All England Club și LTA anul trecut cu consecințe care, dacă ar fi continuate, ar dăuna intereselor jucătorilor, fanilor, turneului de la Wimbledon și britanicilor.

3. Competițiile de tenis din afara Marii Britanii au cunoscut un an cu jucători din Rusia și Belarus concurând ca sportivi neutri. De asemenea, considerăm că alinierea între Grand Slamuri este din ce în ce mai importantă în mediul actual de tenis”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al Wimbledon.

The All England Lawn Tennis Club (AELTC) şi Lawn Tennis Association (LTA) au interzis anul trecut participarea sportivilor din cele două ţări, ca urmare a ofensivei militare a Rusiei în Ucraina.

În acest an, turneul de la Wimbledon este programat în perioada 3-16 iulie.

AELTC statement regarding player entries for The Championships 2023 ⬇️