TENIS Sâmbătă, 25 Martie 2023, 16:37

Red. Sport • HotNews.ro

​Învinsă de Sorana Cîrstea la Indian Wells și la Miami Open, Caroline Garcia a rămas și fără preparator fizic, Laura Legoupil anunțând că a pus capăt colaborării cu a patra jucătoare a lumii.

Caroline Garcia Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Caroline Garcia, părăsită de preparatorul fizic

Legoupil nu a fost prezentă la meciul pierdut de Caroline în faţa Soranei la competiția din Florida, scor 2-6, 3-6.

„După un an şi jumătate, am decis să pun capăt colaborării cu Caroline Garcia. Îi doresc tot ce e mai bine pentru viitor” - Laura Legoupil, pe Instagram.

Chiar înaintea câștigării Turneului Campioanelor 2022, Caroline a fost părăsită și de Bertrand Perret, antrenorul precizând atunci că „atmosfera se stricase”.

Caroline Garcia explică înfrângerea suferită în fața Soranei Cîrstea la WTA Miami

„Am făcut un meci inconstant, în condiții diferite. Am mers de multe ori la fileu, dar ea m-a pasat într-un mod incredibil, mai ales cu reverul. Am încercat să schimb ceva la acest capitol. Nu am putut să citesc serviciul ei.

Mai presus de orice, am încercat să fac un joc solid și să îi ofer mai puține puncte față de meciul precedent, dar nu am reușit să fiu constantă.

A fost complicat pentru că am avut în minte un plan de joc care nu a funcționat, iar tenisul nu te iartă dacă nu te poți concentra la toate punctele” - Caroline Garcia, pentru L’Equipe.