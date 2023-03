TENIS Miercuri, 22 Martie 2023, 10:08

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Novak Djokovic nu este vaccinat împotriva Covid-19 și nu a putut intra în SUA pentru a participa la turneele de la Indian Wells și Miami. După ce a fost detronat de Carlos Alcaraz în clasamentul ATP, sârbul a oferit o primă reacție pentru CNN.

Novak Djokovic Foto: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Novak Djokovic nu regretă că a ratat turneele din SUA

Nole (35 de ani) a afirmat că nu regretă că a ratat cele două competiții Masters, dar speră că va putea participa la US Open (28 august - 10 septembrie), turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat de trei ori (2011, 2015 și 2018).

„Nu am niciun regret. Am învățat de-a lungul vieții că regretele nu fac decât să te țină pe loc și practic te fac să trăiești în trecut. Nu vreau să fac asta.

De asemenea, nu vreau să trăiesc prea mult în viitor. Vreau să fiu cât mai mult în momentul prezent, dar bineînțeles că mă gândesc la viitor, să creez un viitor mai bun.

Așa că îl felicit pe Alcaraz. A meritat să revină pe primul loc.

Este o decizie (n.r. a refuzat să se vaccineze) pe care am luat-o fiind conștient că există posibilitatea ca eu să nu pot merge acolo. Este situația actuală care sper că se va schimba pentru mai târziu în acest an, pentru US Open. Acela este cel mai important turneu pentru mine pe pământ american.

Sunt la fel de entuziast ca întotdeauna, la fel de motivat ca întotdeauna pentru acest sport, pentru familia mea, pentru fundația mea, pentru toate proiectele și pentru tot ceea ce fac în afara terenului.

Demnitatea, integritatea și faptul de a rămâne sincer cu mine însumi, față de convingerile și drepturile mele sunt mai presus de orice” - Novak Djokovic pentru CNN.

SUA interzic intrarea în țară a străinilor nevaccinați, o regulă care se așteaptă să fie ridicată atunci când guvernul va pune capăt măsurilor de urgență Covid-19, în data de 11 mai 2023.

De-a lungul timpului, Novak Djokovic s-a impus de șase ori la Miami (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 și 2016) și de cinci ori la Indian Wells (2008, 2011, 2014, 2015 și 2016), dar sârbul nu a putut concura la aceste evenimente în ultimii ani (2021, 2022 și 2023).