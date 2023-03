TENIS Duminică, 12 Martie 2023, 12:09

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Gael Monfils a revenit pe teren la Indian Wells, dar francezul în vârstă de 36 de ani a afirmat că retragerea sa din tenis se apropie.

Gael Monfils Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gael Monfils se va retrage dacă se va accidenta din nou

Fost ocupant al locului 6 în clasamentul mondial (noiembrie 2016), Monfils nu mai evoluase în circuitul ATP din luna august a lui 2022. O problemă la călcâiul drept l-a obligat pe francez să renunțe la Roland Garros, iar acesta s-a accidentat din nou la revenire (la Mastersul de la Montreal).

Ajuns pe locul 210 mondial, Gael a jucat la Indian Wells folosindu-se de regula clasamentului protejat, dar a fost învins în primul tur de australianul Jordan Thompson (87 ATP). După această înfrângere, Gael Monfils a afirmat că va pune racheta în cui dacă va suferi o nouă accidentare.

„M-am întors pentru că îmi place să joc tenis. Dar trebuie să realizez că finalul este aproape. Trebuie să-mi stabilesc obiective suficient de înalte pentru a mă motiva cu adevărat să joc. Obiectivul este să merg la Jocurile Olimpice din 2024.

Am aproape 37 de ani, am un copil. Este mai greu. Și, mai presus de toate, mi-e frică de ceva. Dacă mă accidentez din nou, s-a terminat. Știu că că mă țin de un fir de ață. Sunt bine, sunt fericit că m-am întors, dar trebuie să am grijă” - Gael Monfils pentru L'Equipe.

Gael Monfils și Elina Svitolina au devenit părinți în luna octombrie, iar fetița celor doi jucători se numește Skai.