​Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul trei al turneului „WTA 1000” de la Indian Wells, sportiva noastră profitând de abandonul adversarei după un singur set.

Sorana (locul 83 WTA) a început perfect meciul cu Madison Keys (20 WTA, favorită 19), a condus cu 5-0 și a câștigat prima manșă cu 6-1.

Americanca (finalistă la US Open în 2017) a cerut un timeout medical, a precizat că amețește și a declarat forfait după 29 de minute de joc.

În turul al trei, Cîrstea va da peste Bernarda Pera (43 WTA), după ce americanca a furnizat o surpriză: a salvat trei mingi de meci în setul secund și a învins-o pe rusoaica Liudmila Samsonova (favorită 12), scor 2-6, 7-6(8), 7-6(6).

