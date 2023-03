TENIS Sâmbătă, 11 Martie 2023, 16:04

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Numeroasele accidentări l-au împiedicat pe Carlos Alcaraz să participe la competiții importante (Turneul Campionilor, Australian Open), iar experții din lumea tenisului își fac griji în privința fostului lider mondial. Prezent la Indian Wells, ibericul în vârstă de 19 ani a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă și a încercat să ofere o explicație.

Carlos Alcaraz Foto: David Aliaga/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Carlos Alcaraz dă vina pe ghinion pentru accidentări

Carlos a afirmat că este „100% recuperat” după ultima accidentare la coapsă și a afirmat că problemele au apărut din cauza ghinionului și a programului aglomerat.

„Nu sunt îngrijorat de toate aceste accidentări. Aș spune că este vorba de ghinion. Fac ceea ce trebuie în afara terenului. Cred că fac o treabă excelentă. Doar că am ghinion uneori.

Să joci multe zile la rând, așa cum am făcut eu, cam 15 zile la rând, fără zile libere, este foarte greu. Bineînțeles, voi învăța această lecție și în timpul anului îmi voi lua câteva zile libere și nu mă voi mai accidenta, dar nu-mi fac griji în privința asta.

Trebuie să am răbdare. Sunt norocos că am o echipă foarte bună în spatele meu. Am și un fizioterapeut foarte bun, așa că reușesc să mă recuperez bine după o accidentare.

Am multă încredere în mine. Cred că joc foarte bine în acest moment. Cred că sunt un jucător de tenis foarte bun. Am de gând să merg mai departe” - Carlos Alcaraz, citat de UbiTennis.

​Ibericul poate reveni pe primul loc din ierarhia ATP doar dacă se va impune în turneul californian.

Campion la US Open 2022, Carlos a urcat pe primul loc al clasamentului mondial la doar 19 ani.

În noiembrie, Alcaraz a fost nevoit să abandoneze în sferturile Mastersului de la Paris, după ce a suferit o ruptură a mușchiului oblic intern la peretele abdominal stâng. Această accidentare l-a forțat pe iberic să renunțe la Turneul Campionilor 2022.

Apoi, în timpul pregătirilor pentru noul sezon, jucătorul în vârstă de 19 ani s-a accidentat la mușchiul semimembranos al piciorului drept și a declarat forfait pentru Australian Open 2023.

Cea mai recentă accidentare a lui Alcaraz, care l-a obligat să renunțe la turneul de la Acapulco, este o ruptură de gradul 1 la ischiogambierul drept.

În acest sezon, spaniolul are 8 victorii și o înfrângere, el cucerind în acest an turneul pe zgură de la Buenos Aires.

La Indian Wells, Carlos este cap de serie numărul unu și va juca în turul al doilea cu împotriva australianului Thanasi Kokkinakis (94 ATP).

Indian Wells se desfășoară în perioada 6-19 martie, pe hard, iar pe cele două tablouri principale s-au aflat la start câte 96 de jucători. Competiția oferă câte 8.800.000 de dolari la masculin și la feminin. Campioni en-titre sunt Taylor Fritz și Iga Swiatek.

