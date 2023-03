TENIS Marți, 07 Martie 2023, 10:42

​În 2021, finala de la US Open era una pe care n-ar fi pariat nimeni: Emma Răducanu vs Leylah Fernandez. De la acel moment spectaculos de la Flushing Meadows, niciuna dintre jucătoare nu s-a mai apropiat măcar de acel nivel arătat pe hardul de la New York.

Leylah Fernandez Foto: Thibault Camus / AP - The Associated Press / Profimedia

Leylah Fernandez nu a confirmat după finala jucată la US Open în 2021

Dacă despre căderea Emmei s-a tot discutat de-a lungul vremii, nici pentru Leylah lucrurile nu au mers mai bine după finala total neașteptată de la US Open 2021.

Răducanu (18 ani la acel moment) și Fernandez (19 ani) au uimit lumea tenisului cu jocul consistent și spectaculos arătat la Flushing Meadows.

A fost, cel puțin până acum, vârful carierei pentru cele două tinere jucătoare, momentul US Open rămânând de referință în CV-ul sportivelor.

Văzută ca una dintre cele mai importante jucătoare din noul val, Fernandez a fost tot mai departe de momentul special de la New York.

Presiunea a fost una mare, iar așteptările pe măsura rezultatului de la al treilea Grand Slam al sezonului. Înfrângerile s-au tot adunat însă, iar din păcate sportiva din Canada a mai suferit și o accidentare pe durata Roland Garros 2022.

La Paris, Leylah a ajuns până în sferturi, fază a competiției majore unde a fost învinsă de Martina Trevisan.

A fost nevoită să ia o pauză pentru refacere, iar revenire a fost presărată cu mai multe eliminări din runda inaugurală.

Rezultatele jucătoarei Leylah Fernandez în 2023

Dubai: Turul doi

Doha: A fost eliminată în calificări

Abu Dhabi: Turul întâi

Australian Open: Turul întâi

Auckland: Sferturi

Turneee câștigate de Leylah Fernandez în carieră

Monterrey (2021, 2022)

Finalistă la Acapulco (2020) și US Open (2021).

În 2021, sezonul cu finala jucată la US Open, Fernandez a câștigat 25 de meciuri și a pierdut 17, adunând din premiile din tenis $1,772,625.

Anul trecut, Leylah a avut câștig de cauză în 21 de partide și a cedat în alte 15 (câștiguri de $1,046,729).

În actualul sezon, sportiva din Canada a înregistrat deja 5 înfrângeri, iar jocul său este departe de așteptări.

În vârstă de 20 de ani (va împlini 21 pe 6 septembrie), Fernandez a fost cel mai sus pe locul 13 în clasamentul mondial, pe 8 august 2022.

La ultima ierarhie dată publicității, Leylah a pierdut 17 locuri (se găsește în prezent pe 49), iar în ierarhia WTA Live este și mai jos, pe 55.

Interesant este că niciuna din finalistele de la US Open 2021 (Emma Răducanu și Leylah Fernandez) nu a confirmat așteptările după un Grand Slam fantastic făcut la Flushing Meadows.