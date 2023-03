TENIS Marți, 07 Martie 2023, 10:31

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Jucătorul ucrainean de tenis Oleg Prihodko, aflat pe locul 123 în clasamentul ATP la dublu, și-a exprimat nemulțumirea față de interzicerea sportivilor ruși și belaruși în sport și, în special, în tenis.

Tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Cazul lui Prihodko este unul deosebit, deoarece majoritatea sportivilor ucraineni s-au pronunțat în favoarea eliminării lor din competiții, așa cum au procedat Elina Svitolina sau Marta Kostyuk.

Oleg Prihodko nu este de acord cu interzicerea rușilor din sport

Chiar dacă s-a declarat împotriva războiului din țara sa, Prihodko spune că a ignorat presiunea exercitată de Federația de Tenis din Ucraina și a continuat să formeze o pereche de dublu cu rusul Yan Bondarevskiy.

„Am jucat câteva turnee cu un rus pentru că este prietenul meu. Tot ce am făcut a fost să joc cu prietenul meu, naționalitatea nu contează pentru mine, pentru că eu cred că o persoană ar trebui să fie judecată după acțiunile sale și nu după naționalitate.

Am mulți prieteni din Rusia și Belarus, prietena mea este și ea rusoaică. Cu toții mă ajută în toate modurile posibile și se pronunță mereu împotriva războiului. Prin urmare, nu cred că am făcut vreun act teribil.

Au existat recomandări din partea Federației din Ucraina de a nu juca cu rușii? Da, au existat, dar cum eu am propriul meu punct de vedere, am făcut ceea ce am crezut că este corect și nu am urmat politica lor.

În general, cred că o astfel de condamnare a sportivilor nu face decât să alimenteze și mai mult conflictul. Astfel, sportivii încep să se războiască pe teren și în afara lui, devenind instrumente de război și uitând principiul de bază al sportului.

În ceea ce privește eliminarea sportivilor din Belarus și Rusia de la Jocurile Olimpice, eu, ca atlet, nu înțeleg acest lucru. Înțeleg că, pentru toți tinerii, acesta este visul de o viață. Cred că sportul ar trebui să aducă oamenii împreună.

În antichitate, când se desfășurau Jocurile Olimpice, toate războaiele erau oprite, dar acum sportul face parte din război” - Oleg Prihodko, într-un interviu pentru BTU.

Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus pot juca în prezent atât în circuitul masculin, cât și în cel feminin, dar numai sub un steag neutru. În plus, ei nu au voie să participe la competițiile pe echipe organizate de ATP, WTA sau ITF.