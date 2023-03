TENIS Miercuri, 01 Martie 2023, 15:32

Silviu Dumitru • HotNews.ro

0

Belgradul va rămâne fără turneul de categorie „ATP 250” pe care l-a organizat începând din 2021, Novak Djokovic anunțând că Ion Țiriac (deținătorul licenței) dorește să mute competiția în altă parte.

Ion Tiriac si Novak Djokovic Foto: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Bucureștiul a organizat un turneu „ATP 250” între 1993 și 2016, iar competiția a fost mutată apoi la Budapesta (2017) și Belgrad (2021).

Ion Țiriac vrea să mute turneul ATP de la Belgrad

Aflat la Dubai, Nole a afirmat că organizatorii turneului (care a avut loc în ultimii ani la academia sa) vor fi nevoiți să găsească o soluție pentru că Țiriac nu vrea să vândă licența.

„În primul rând, trebuie să spun că licența nu este a noastră. Am închiriat-o de la proprietarul ei, Ion Țiriac, iar acum o vrea înapoi. Am vrut să cumpărăm licența, să găzduim turneul din Serbia pentru mulți ani de acum încolo, pentru că am avut succes: mulți oameni în tribune, ATP ne-a dat note excelente pentru toate eforturile depuse. Dar nu putem face prea multe când proprietarul nu vrea să vândă licența și trebuie să respectăm acest lucru.

Cu toate acestea, organizatorii turneului nu renunță. Acum analizăm două alternative diferite pentru a obține licența. Fie să depunem o cerere la ATP pentru noua licență, ceea ce este mai puțin probabil, deoarece sunt multe turnee așa cum sunt, fie să negociem un contract de închiriere pentru o altă licență. Posibil chiar să cumpărăm acea licență, dar prețurile au crescut vertiginos și majoritatea turneelor sunt profitabile, așa că este de înțeles că nu vor să vândă. Dorința noastră este mare, așa că vom vedea” - Novak Djokovic pentru Sport Klub.

De știut:

Serbia Open, turneu care a mai avut loc în perioada 2009-2012, se va disputa în acest an la Banja Luka, Novak Tennis Centre afându-se în proces de renovare.