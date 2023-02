TENIS Marți, 21 Februarie 2023, 19:29

Fostă număr 1 mondial la dublu, indianca Sania Mirza și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist, după ultimul meci disputat marți la WTA Dubai.

Sania Mirza Foto: Victor Joly/DPPI/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sania Mirza s-a retras din tenis la 36 de ani

În vârstă de 36 de ani, Mirza a urcat pentru prima dată pe locul 1 WTA la dublu în aprilie 2015 și a deținut supremația pentru 91 de săptămâni.

Sania Mirza are în palmares șase titluri majore: trei la dublu feminin (Wimbledon 2015, US Open 2015, Australian Open 2016) și trei la dublu mixt (Australian Open 2009, Roland Garros 2012 și US Open 2014).

În total, sportiva din India a adunat 43 de titluri WTA la dublu, primul în 2004 la Hyderabad, alături de Liezel Huber, iar ultimul împreună cu Zhang Shuai în 2021 la Ostrava.

La dublu feminin, Mirza a cucerit alături de Martina Hingis trei titluri de Grand Slam consecutive.

La dublu mixt, perechea formată din Sania Mirza și Horia Tecău a pierdut finala Australian Open 2014.

