Federația de Tenis din Marea Britanie (LTA) a primit o ofertă financiară din partea WTA pentru a ridica interdicția sportivelor din Rusia și Belarus de a participa la turneele pe iarbă premergătoare Wimbledon 2023.

Terenurile de tenis de la Wimbledon Foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

WTA oferă bani Federației de Tenis din Marea Britanie pentru ca interdicția pentru jucătoarele din Rusia și Belarus să fie ridicată în 2023

Conform express.co.uk, WTA a oferit suma de 415.000 de lire sterline (aproximativ 500.000 de dolari) pentru ca LTA să le lase pe sportivele din Rusia și Belarus să ia parte la turneele pe iarbă care vor avea loc în Marea Britanie înainte de Wimbledon 2023.

De asemenea, WTA a mai propus o înjumătățire a amenzii de 830.000 de lire sterline pe care LTA a primit-o pentru că nu le-a permis jucătorilor de tenis din Rusia și Belarus să ia parte la ediția de anul trecut de la Wimbledon.

WTA cere LTA (Federația de Tenis din Marea Britanie) și All England Club să negocieze cu Guvernul din Marea Britanie pentru ca sportivii din Rusia și Belarus să nu mai fie interziși la competițiile din Regat - să poată participa inclusiv la Wimbledon 2023.

WTA vrea ca primul pas să fie al acceptării jucătoarelor din Rusia și Belarus la turnee precum Nottingham și Birmingham (de categorie WTA 250) și la cel de la Eastbourne (WTA 500).

Reprezentanți ai All England Club (club privat care deține complexul unde se dispută singurul Grand Slam de pe iarbă, Wimbledon) au dat vina pe Guvernul din Marea Britanie pentru interzicerea sportivilor din Rusia și Belarus la Grand Slamul din 2022.

Presa britanică mai scoate în evidență un aspect foarte important: presiunea din partea WTA și ATP va fi tot mai mare și s-ar putea ajunge chiar și până la pierderea licențelor pentru turneele pe iarbă care au loc an de an în Marea Britanie înainte de Wimbledon, dacă interdicția menționată mai sus va rămâne în vigoare și in acest an.

Wimbledon 2023 va avea loc în perioada 3-16 iulie, în complexul de la All England Club.