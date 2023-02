ATP Rotterdam Sâmbătă, 18 Februarie 2023, 08:45

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele turneului ATP de la Rotterdam, italianul trecând destul de clar, scor 6-1, 6-3, de Stanislas Wawrinka.

Jannik Sinner Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Jannik Sinner, victorie contra lui Stanislas Wawrinka

Ajuns pe locul 130 ATP, elvețianul nu a avut răspunsul necesar pentru jocul agresiv al lui Sinner, italianul având câștig de cauză după un meci de o oră și 12 minute.

Locul 14 în ierarhia mondială, Sinner va da în semifinale peste Tallon Griekspoor (61 ATP - Olanda).

Rezumatul partidei dintre Sinner și Wawrkinka

Sursă video: Eurosport

S-au disputat vineri în sferturi la ATP Rotterdam

Grigor Dimitrov - Alex De Minaur 6-3, 3-6, 7-6(6)

Daniil Medvedev - Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4

Jannik Sinner - Stanislas Wawrinka 6-1, 6-3

Tallon Griekspoor - Gijs Brouwer 6-4, 6-4

Vor avea loc sâmbătă în semifinale

Jannik Sinner - Tallon Griekspoor (de la ora 16:00 / Eurosport)

Daniil Medvedev - Grigor Dimitrov (de la ora 20:30 / Eurosport)

ABN AMRO Open are loc în perioada 13-19 februarie, pe hard indoor, are premii totale în valoare de €2.074.505, face parte din categoria ATP 500, iar campionul en-titre este Felix Auger-Aliasssime (eliminat în sferturi la ediția din acest an).