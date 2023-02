TENIS Marți, 14 Februarie 2023, 14:15

Silviu Dumitru

Aflată în Qatar, unde va participa la turneul „WTA 500” de la Doha, Jessica Pegula a vorbit despre cele mai importante momente din cariera sa și a explicat de ce jocul ei este diferit de cel al liderei mondiale, poloneza Iga Swiatek.

Jessica Pegula Foto: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Acceptată direct în optimi la turneul de la Doha, Jessica (4 WTA, favorită 2) va juca împotriva câștigătoarei meciului dintre Madison Keys (23 WTA) și Jelena Ostapenko (14 WTA).

Jessica Pegula și comparația cu Iga Swiatek: „Eu joc tare și în profunzime”

„Am început să joc la 5 sau 6 ani și să merg la cursuri de tenis la 7 ani. Am crescut în Pennsylvania. Am avut antrenori grozavi care m-au învățat tehnici bune. Cred că am o mână bună când vine vorba de sincronizare.

Nu sunt ca Iga (Swiatek) sau Coco (Gauff), care alunecă pe teren, dar coordonarea mea mână-ochi este destul de bună. Joc tare și în profunzime, ceea ce le face pe multe fete să nu se simtă bine. Este modul în care am crescut, este modul meu natural de a juca” - Jessica Pegula, citată de PuntoDeBreak.

A patra jucătoare a lumii a vrut să se retragă din circuitul WTA

Punctul de cotitură al carierei

„Fără îndoială, aș spune Australian Open 2021, când am ajuns în sferturile de finală. A fost unul dintre cele mai mari rezultate ale mele de până acum. După aceea, am venit la Doha și am ajuns în sferturi sau în semifinale. Acest turneu m-a ajutat foarte mult.

Aș spune că sunt un pic cam întârziată, dar în zilele noastre vedem jucători de tenis care „explodează” mai târziu în carieră. Poate că jocul fiecăruia se dezvoltă în ritmuri diferite.

În anul pandemiei de Covid nu au fost mulți fani sau oameni în general. Am crezut că sunt în formă. Așa că am decis că trebuie să merg să concurez. Poate că pentru alte fete nu a fost atât de ușor din cauza lipsei fanilor și a regulamentelor stricte. Din punct de vedere mental a fost obositor. Am decis că nu mă voi plânge, ci voi folosi acest lucru în avantajul meu cât de mult pot” - Jessica Pegula.

Pasiunea pentru scris

„Am scris în mod neregulat de-a lungul carierei mele, uneori mai mult decât alteori. Mereu mi-a plăcut să scriu. Nu m-am așezat niciodată la masa de lucru într-un mod serios știind că voi publica ceva, până la Australian Open 2021.

Într-o noapte, la ora 2, nu puteam să dorm, am deschis documentul și am scris. A fost într-adevăr prima dată când m-am așezat și am scris ceva cu un scop precis. Cred că este foarte terapeutic” - Jessica Pegula.

Cine este Jessica Pegula

Jessica Pegula are 28 de ani și se găsește în prezent pe locul patru WTA (cel mai sus a fost pe trei).

Este fiica lui Terry Pegula (71 de ani). Acesta este un om de afaceri american cu o avere estimată la peste 6.7 miliarde de dolari, conform Forbes.

Domenii de activitate: gaze naturale, imobiliare, divertisment și sport (Terry Pegula deţine franciza Buffalo Sabres din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă şi, împreună cu soţia lui, Kim, franciza Buffalo Bills din campionatul de fotbal american).

În acest an, Jessica a câștigat 8 meciuri și a pierdut în două (la simplu).

De-a lungul carierei, Pegula a bifat 344 de victorii și 216 înfrângeri, iar doar din premiile din tenis a adunat $7.685.806.

Americanca a câștigat două turnee la simplu: 2022 - Guadalajara [WTA 1000], iar în 2019 - Washington DC (WTA International la acel moment).