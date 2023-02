TENIS Marți, 14 Februarie 2023, 09:02

​Stanislas Wawrinka a debutat cu o victorie la ATP Rotterdam, elvețianul trecând în două seturi, scor 7-6(5), 6-4, de Alexander Bublik. Triplu câștigător de Grand Slam, Stan va da în optimi peste Richard Gasquet.

Stanislas Wawrinka Foto: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

De o oră și 38 de minute a avut nevoie Wawrinka pentru a trece de adversarul său.

Ajuns la 37 de ani, Stan The Man se poate lăuda cu trei titluri de Grand Slam cucerite de-a lungul carierei: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016.

S-au disputat luni la ATP Rotterdam

Richard Gasquet - Pablo Carreno Busta 2-6, 7-6(2), 6-2

Grigor Dimitrov - Aslan Karatsev 6-1, 6-3

Gregoire Barrere - David Goffin 6-0, 7-6(3)

În optimi, pentru Wawrinka va urma un duel cu Richard Gasquet.

ABN AMRO Open are loc în perioada 13-19 februarie pe hard indoor, face parte din categoria ATP 500, are premii totale în valoare de €2.074.505, campionul en-titre este Felix Auger-Aliassime, iar la ediția din acest an principalul favorit este Stefanos Tsitsipas.

Rezumatul meciului dintre Wawrinka și Bublik

Sursa video: Eurosport