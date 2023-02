TENIS Joi, 09 Februarie 2023, 16:32

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Simona Halep este suspendată provizoriu pentru dopaj, după ce a picat un test antidoping pe durata US Open 2022. Invitat în cadrul unui podcast, Darren Cahill (fostul antrenor al Simonei) a vorbit despre momentele mai puțin plăcute pe care le traversează fosta lideră WTA.

Simona Halep si Darren Cahill Foto: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Darren Cahill: Nu există nicio șansă ca Simona Halep să trișeze

În podcastul The Big Deal, Cahill a abordat mai multe subiecte din tenisul mondial, iar spre finalul interviului a adus-o în discuție și pe Simona Halep.

Antrenorul australian spune că merge până în pânzele albe atunci când vine vorba despre nevinovăția Simonei.

De asemenea, Darren spune că un sportiv este răspunzător pentru ceea ce se găsește în corpul său și că Simona va plăti o pedeapsă pentru acest lucru.

„Mă gândesc mult la Simona și mă simt rău de fiecare dată când mă gândesc prin ceea ce trece în aceste momente. Nu am prea multe noutăți despre caz, updateuri, dar din ce înțeleg, în februarie va avea loc o audiere în care va avea șansa să-și prezinte cazul.

Am înțeles că au găsit sursa contaminării, nu sunt sigur dacă a fost în mâncare, în suplimente sau în suplimentele pe care le-a băut, dar au aflat de unde a apărut.

Am făcut o declarație despre cazul Simonei Halep atunci când totul a ieșit la iveală, în urmă cu luni de zile, și merg până la capăt datorită integrității și a ADN-ului său.

Nu există nicio șansă ca ea să trișeze. E o femeie măreață și o persoană grozavă. Nu e nicio șansă ca ea să fi făcut lucrul greșit. Îi urez baftă. E adevărat că toți sportivii sunt responsabili de fiecare substanță care le intră în corp, este adevărat, iar Simona va plăti pedepasa pentru acest lucru.

Să sperăm că nu va fi mare (n.r. suspendarea), dar vina nu îi aparține. Nu a făcut nimic greșit. Sper că o companie a greșit, ori un medic, ori o persoană din WTA, ori o persoană din echipa ei nu și-a făcut treaba.

Sper ca cineva să își asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, deoarece singurul lucru pe care-l știu este că Simona nu este vinovată.

Îi țin pumnii și sper să o revedem pe teren cât mai curând posibil” - Darren Cahill, în cadrul podcastului The Big Deal.

Reamintim că Simona Halep este pentru moment suspendată provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din circuit

Darren Cahill este un nume foarte important în circuitul mondial al tenisului profesionist.

Australianul a reușit să-l facă pe Lleyton Hewitt cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, iar pe Andre Agassi cel mai bătrân.

A cucerit de-a lungul carierei alături de elevii săi următoarele titluri de Grand Slam: US Open 2001 (cu Lleyton Hewitt), Australian Open 2003 (cu Andre Agassi), Roland Garros 2018 (cu Simona Halep) și Wimbledon 2019 (cu Simona Halep, a sfătuit-o și a participat la realizarea tacticii).

