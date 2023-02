TENIS Marți, 07 Februarie 2023, 16:46

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ultima victorie din circuitul mondial pentru Garbine Muguruza a venit în luna septembrie a anului trecut (are șase înfrângeri consecutive), dar fosta lideră mondială rămâne calmă și a afirmat că își dorește ca în acest an să se bucure mai mult de timpul petrecut pe teren.

Garbine Muguruza Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Garbine Muguruza vrea doar sa nu iasă din TOP 100 WTA: „Totul se schimbă rapid în tenis”

Ajunsă pe locul 83 în ierarhia mondială, Muguruza a declarat că își dorește să obțină prima victorie din acest an și să nu părăsească TOP 100 WTA.

„Am avut atât de multe momente în cariera mea în care am fost la înălțime, dar și alte momente în care nu am fost atât de sus. Încerc să mă întorc în top. Acum mă concentrez să mă antrenez din greu și încerc să fiu umilă. Poate nu am avut în ultima vreme succesul pe care l-am avut în alți ani, dar este în regulă, pentru că lucrurile se pot schimba foarte repede.

În tenis, într-o săptămână poate merge prost, apoi săptămâna următoare poate merge bine, apoi totul se schimbă din nou. Cred că experiența mă ajută să rămân calmă în momentele mai puțin bune, când nu am bine sau când rezultatele nu au venit.

Simt că în acest an trebuie să fiu calmă și să joc mai simplu. Anul trecut m-am supus unei presiuni foarte mari, spunându-mi să continui să rămân în top tot timpul. Acest lucru cu siguranță nu m-a ajutat și a fost un pic chinuitor.

Anul acesta, da, clasamentul este important - am fost pe toate locurile posibile - dar nu mai este prioritatea mea. Acum este vorba de a mă bucura de timpul petrecut pe teren și de a lua trofeele acasă, apoi vom vedea care este clasamentul” - Garbine Muguruza, citată de Tennis Up To Date

Iberica trebuia să joace la Abu Dhabi (WTA 500), dar a declarat forfait înaintea meciului cu Karolina Pliskova din motive personale.

În 2023, dubla câștigătoare de Grand Slam nu a reușit să învingă pe cineva, participările ei la turnee încheindu-se la sincron, în runda inaugurală.

A fost învinsă la WTA Adelaide 1 de Bianca Andreescu (6-0, 6-7(3), 1-6), la WTA Adelaide 2 de Belinda Bencic (3-6, 4-6), de Elise Mertens la Australian Open (6-3, 6-7(3), 1-6) și de Linda Noskova la Lyon (1-6, 4-6).

Ultima victorie a ibericei datează din septembrie 2022, când Garbine o învingea pe Despina Papamichail, scor 6-4, 6-2 în turul al doilea de la Tokyo (a avut bye în runda inaugurală).

Pentru a găsi un bilanț pozitiv al rezultatelor este musai să ajungem în sezonul 2021, atunci când Garbine a avut 42 de victorii și 17 înfrângeri.

Anul trecut, sportiva din Spania a înregistrat 12 victorii și 17 înfrângeri, iar încasările din premii au fost modeste pentru nivelul ei: $715.469.

De altfel, ultimul turneu câștigat de Muguruza a venit pe final de sezon 2021, atunci când iberica a produs surpriza și a câștigat în premieră Turneul Campioanelor de la Guadalajara.

De la acel moment, cariera jucătoarei a luat-o iremediabil în jos, iar acum Muguruza este mai aproape de a părăsi TOP 100 WTA decât de locurile fruntașe.

De-a lungul carierei, Garbine a câștigat 10 turnee, iar două dintre acestea sunt de Grand Slam (Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017).

Competițiile câștigate de Garbine Muguruza în carieră

2021 - Dubai, Chicago, Turneul Campioanelor

2019 - Monterrey

2018 - Monterrey

2017 - Wimbledon, Cincinnati

2016 - Roland Garros

2015 - Beijing

2014 - Hobart

A urcat pe primul loc al ierarhiei mondiale pe 11 septembrie 2017.