Silviu Dumitru

Thomas Drouet, antrenor concediat de Ana Bogdan după eliminarea din primul tur de la Australian Open, a reacționat pe rețelele de socializare, după ce în ultima perioadă a fost criticat de mai multe dintre jucătoarele pe care le-a pregătit.

Timea Babos despre antrenorul Thomas Drouet: „E un psihopat”

Într-un interviu pentru presa din Ungaria, Babos (fost nr. 1 mondial la dublu) a vorbit despre problemele întâmpinate în timpul colaborării cu Drouet.

„E un psihopat! Un maniac! În privința greutății mele, dacă aveam un kilogram în plus îmi scotea ochii cu asta. Am avut probleme mentale mari” - Timea Babos.

Răspunsul lui Thomas Drouet după ce a fost criticat de Timea Babos

Pentru a se apăra, Drouet a enumerat rezultatele obținute de sportiva din Ungaria în perioada în care cei doi au lucrat împreună.

„Eu și Timea am lucrat 6 ani împreună. Am început când era pe locul 125 la simplu și în jur de 50 la dublu. Aceasta a fost cea mai lungă colaborare a mea, îmi amintesc când am început cu ea, era jos de tot, nu avea încredere în forehand și avea probleme și să respire din cauza stresului.

Dar cea mai mare calitate a Timeei era etica muncii, ea accepta să se antreneze și la 7 dimineața, dacă asta era cea mai bună opțiune. A depus mult efort pentru a-și îmbunătăți forma, tehnica și multe alte aspecte... am ajuns împreună în top 25 la simplu și pe locul 1 la dublu.

Cum e și normal, au fost și tensiuni, certuri, suișuri și coborâșuri, dar am luptat să rămânem împreună puternici. Și rezultatele au fost următoarele: 5 titluri la simplu, 5 finale la simplu, 14 titluri la dublu, 8 finale la dublu, 2 Grand Slamuri la dublu” - Thomas Drouet, pe Instagram.

Conform WTA, Thomas Drouet a lucrat de-a lungul carierei de antrenor cu jucătoarele Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Timea Babos, Anna Blinkova, Marion Bartoli, Shuai Peng, Anastasia Pavlyuchenkova și Qiang Wang.