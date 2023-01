TENIS Vineri, 27 Ianuarie 2023, 14:26

Adrian Ilincescu

Stefanos Tsitsipas va juca a doua finală de Grand Slam din carieră, grecul calificându-se vineri în ultimul act de la Australian Open. Adversarul acestuia va fi Novak Djokovic, de nouă ori câștigător la Melbourne - Djokerul nu a cedat niciodată în vreo finală de pe Rod Laver Arena.

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, cu încrederea la cote maxime - Vrea să devină lider mondial

Stefanos a avut un Australian Open 2023 solid, grecul cedând până la calificarea în finală trei seturi (două cu Sinner și unul cu Khachanov în semifinale).

Tsitsipas se declară încrezător înainte de marele duel din finală, elenul precizând printre altele că joacă un tenis grozav și că are o mare încredere în propriile forțe. Sunt arme grație cărora cel de-al patrulea favorit crede că se poate impune duminică pe Rod Laver Arena.

Tocmai această încredere acumulată în ultima perioadă îl face pe Stefanos să fie optimist înainte de marele duel cu Nole, cel mai bun jucător de tenis care a evoluat vreodată la Australian Open.

„Joc un tenis grozav, mă bucur de el. Pur și simplu nu văd niciun dezavantaj sau negativitate în ceea ce încerc să fac pe teren. Chiar dacă ceva nu merge, sunt optimist în privința oricărui rezultat și adversar pe care îl voi avea de înfruntat. Este ceva ce lipsea din jocul meu. S-ar putea să nu iasă așa cum îmi doresc, dar dau 110%.

Totul începe cu încrederea, care sunt abilitățile tale și ce poți face pe teren. Am o relație bună cu mine însumi pe teren, este și datorită experienței în același timp.

Știam că este o călătorie foarte lungă și că trebuie să parcurgi anumiți pași pentru a-ți oferi șansa de a concura pentru așa ceva (titlu de Grand Slam), dar am crezut în asta.

În primul rând, ego-ul tău este cel care vorbește. Ori îl ai, ori nu îl ai. În copilărie eram foarte încrezător. Am fost bun în țara mea.

Am arătat că am fost bun ieșind din Grecia și concurând în alte țări. Am terminat numărul unu la juniori, acum vreau să o fac și în tenisul masculin profesionist” - Stefanos Tsitsipas, în cadrul unei conferințe de presă, citat de Eurosport.

Finala câștigată la Roland Garros 2021, un punct important de plecare pentru Novak Djokovic

„Am câștigat meciul cu Tsitsipas de la Roland Garros (n.r. finala din 2021), deci am amintiri pozitive. Am fost condus cu 2-0 la seturi, a fost un meci dur fizic și emoțional.

E unul dintre cei mai interesanți jucători din circuit (n.r. Tsitsipas), va fi o luptă dură pentru amândoi. Bineînțeles că adaugă ceva faptul că putem urca pe locul 1, e o motivație în plus. Să vedem ce se va întâmpla duminică” - Novak Djokovic.

De știut:

Novak Djokovic și Stefanos Tsitsipas s-au întâlnit până acum de 12 ori în circuitul mondial, scorul fiind 10-2 în favoarea sârbului. Finala de la Australian Open va avea loc duminică, de la ora 10:00 (LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport).

De altfel, ultima victorie a grecului datează din 2019, de la Mastersul de la Shanghai, iar Novak s-a impus în ultimele 9 întâlniri directe.

Cea mai dureroasă înfrângere pentru Stefanos contra lui Novak vine din finala de la Roland Garros din 2021 (prima de Grand Slam a grecului), atunci când Tsitsipas a condus cu 2-0 la seturi, dar a cedat dramatic în cele din urmă.

Miza finalei de la Australian Open este una dublă: pe lângă titlul de Grand Slam, învingătorul va deveni și lider mondial începând de săptămâna viitoare.

Dacă pentru Nole ar fi o obișnuință revenirea în fotoliul de lider (ar acumula a 374-a săptămână pe locul 1 ATP), pentru Stefanos ar fi o premieră.

Pentru Djokovic va fi cea de-a zecea finală de la Melbourne, sârbul câștigându-le pe toate celelalte.