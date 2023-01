​Magda Linette a reușit la Australian Open 2023 cel mai bun rezultat al carierei la un turneu de Grand Slam: sportiva din Polonia s-a calificat în semifinale, după ce a învins-o în două seturi pe Karolina Pliskova.

Aflată pe locul 45 în clasamentul mondial, Linette s-a impus după o oră și 28 de minute de joc în fața fostei lidere WTA, scor 6-3, 7-5.

Magda și-a pierdut o singură dată serviciul, chiar în primul game al meciului, și s-a impus de trei ori la retur. Ambele jucătoare au reușit câte 18 lovituri câștigătoare, dar Linette a comis mult mai puține erori neforțate (16, în timp ce Pliskova a terminat partida cu 36).

De știut: