Australian Open Luni, 23 Ianuarie 2023, 13:36

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Novak Djokovic a susținut luni o adevărată reprezentație de tenis contra lui Alex De Minaur, sârbul făcând fără nicio emoție pasul în sferturile de la Australian Open (6-2, 6-1, 6-2).

Novak Djokovic Foto: Aaron Favila / AP / Profimedia

Djokovic, la cel mai bun meci din 2023

La finalul partidei cu favoritul gazdelor, Nole a spus că este mulțumit de tenisul prestat și că problema medicală avută este (cel puțin în acest moment) de domeniul trecutului.

„Nu pot să spun că îmi pare rău că nu ați asistat la un meci mai lung. Mi-am dorit să câștig în minimum de seturi. Primele gameuri au fost echilibrate, apoi am început să mă simt mult mai liber.

Am fost mult mai agresiv, iar Alex a devenit tot mai nervos, mai tensionat. Tenisul e un sport rapid, dinamic, lucrurile se pot schimba foarte repede, dar mi-am păstrat concentrarea și am făcut cel mai bun meci din acest an” - Novak Djokovic, citat de Eurosport.

Accidentarea lui Djokovic, de domeniul trecutului

„La cum am jucat azi, nu a părut că mă lupt cu accidentarea. Azi nu am simțit nimic. Le mulțumesc celor din echipa mea și tuturor celor care m-au ajutat. Nu vreau să sărbătoresc prea devreme că am trecut peste problemele medicale, dar îmi place cum m-am mișcat azi. Sper să continui așa”, a completat Djokovic.

De știut:

25 de victorii consecutive are Nole la Australian Open, competiție pe care a câștigat-o de 9 ori de-a lungul carierei.

Sârbul s-a calificat pentru a 13-a oară în sferturile de la Melbourne și pentru a 54-a oară în carieră în sferturile turneelor de Grand Slam.

Djokerul conduce cu 2-1 în meciurile directe cu Andrey Rublev, victoria rusului venind pe zgură (la Belgrad, în 2022).

S-au jucat luni la Australian Open

Andrey Rublev (5) - Holger Rune (9) 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(11-9)

Ben Shelton - Jeffrey John Wolf 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4), 6-2

Tommy Paul - Roberto Bautista Agut (24) 6-2, 4-6, 6-2, 7-5

Novak Djokovic (5) - Alex De Minaur (22) 6-2, 6-1, 6-2

Australian Open 2023, program sferturi

Karen Khachanov (18) - Sebastian Korda (29)

Stefanos Tsitsipas (3) - Jiri Lehecka

Andrey Rublev (5) - Novak Djokovic (4)

Ben Shelton - Tommy Paul