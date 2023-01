​Karolina Pliskova continuă parcursul excelent de la Australian Open 2023, fosta ocupantă a primei poziții în clasamentul WTA obținând luni calificarea în sferturi, după o victorie în două seturi în fața chinezoaicei Shuai Zhang.

Aflată pe locul 31 la începutul Grand Slamului de la Antipozi, Pliskova a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a o învinge pe a 23-a favorită, scor 6-0, 6-4.

Finalistă la US Open 2016 și Wimbledon 2021, sportiva din Cehia a cedat doar 19 gameuri în primele patru partide de la Melbourne.

Karolina (lideră mondială în 2017) va juca în sferturi împotriva câștigătoarei meciului dintre Magda Linette (45 WTA) și Caroline Garcia (favorită 4).

Australian Open 2023 are loc în perioada 16-29 ianuarie. Campionii en-titre sunt Ashleigh Barty (retrasă între timp din sportul de performanță) și Rafael Nadal (eliminat în turul al doilea).

