TENIS Duminică, 22 Ianuarie 2023, 12:20

Red. Sport • HotNews.ro

0

Japonezul Shingo Kunieda, unul dintre cei mai mari jucători de tenis în scaun cu rotile din toate timpurile, cu 50 de titluri de Grand Slam (28 la simplu şi 22 la dublu), şi-a anunţat, duminică, retragerea din activitate, spunând că „a făcut destule”.

Shingo Kunieda Foto: Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Shingo Kunied și-a anunțat retragerea din tenis la 38 de ani

Sportivul în vârstă de 38 de ani, diagnosticat cu cancer la măduva spinării în copilărie, a fost numărul 1 mondial timp de 582 de săptămâni consecutive şi a câştigat patru medalii de aur paralimpice (trei la simplu, una la dublu), inclusiv cea de la Jocurile de la Tokyo din 2021.

„M-am gândit la retragere încă de când visul meu s-a împlinit la Jocurile Paralimpice de la Tokyo”, a spus Kunieda într-o declaraţie postată pe reţelele sale de socializare.

„Anul trecut, la Wimbledon, am simţit pentru prima dată că energia mea nu a fost suficientă pentru a concura”, a adăugat el.

Kunieda a ocupat locul 1 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) de 10 ori, prima dată în 2007 şi din nou anul trecut.

„După ce am câştigat pentru a 10-a oară titlul de campion mondial, am simţit că am făcut suficient în ceea ce îmi doream să realizez şi consider că este momentul potrivit să mă opresc”, a precizat jucătorul

Kunieda a anunţat că va susţine o conferinţă de presă la 7 februarie, pentru a detalia decizia sa de a se retrage, informează News.ro.