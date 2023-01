Putting the crowd on blast \uD83D\uDE02 @SabalenkaA • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/0rmMWeqUjd

Can't stop, won't stop \uD83D\uDE45\uD83C\uDFFB‍♀️@SabalenkaA has yet to drop a set in 2023!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/R2wOosSYL0