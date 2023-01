TENIS Joi, 19 Ianuarie 2023, 08:37

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Accidentat la șold în timpul meciului pierdut cu Mackenzie McDonald în turul doi de la Australian Open, Rafael Nadal a primit verdictul medicilor, iar acesta nu este deloc unul fericit. Fostul lider ATP va lipsi între 6 și 8 săptămâni din circuitul mondial.

Rafael Nadal Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nadal, absență între 6 și 8 săptămâni din cauza accidentării la șold

Conform Marca, vorbim despre o accidentare de gradul 2 la mușchiul iliopsoas, iar aceasta se traduce printr-o absență de 6 până la 8 săptămâni din circuitul ATP.

În aceste condiții, spaniolul va rata turneele de la Doha (ATP 250) și Dubai (ATP 500), iar pentru Indian Wells (Masters - ATP 1000) sunt șanse minime de participare.

Reamintim că parcursul lui Rafael Nadal la Australian Open 2023 s-a oprit în turul al doilea, fază a competiției unde campionul en-titre a fost eliminat de Mackenzie McDonald (locul 65 ATP) în trei seturi, scor 6-4, 6-4, 7-5.

Fostul lider ATP a dorit să ducă până la capăt duelul, cu toate că l-a terminat practic aproape într-un picior (au existat în timpul meciului discuții cu echipa sa despre un posibil abandon).

Buenas tardes. He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas. pic.twitter.com/xwcKSyTzhp — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 19, 2023

De știut:

Este cea de-a 25-a accidentare suferită de Rafa înainte sau în timpul unui turneu de Grand Slam de-a lungul carierei.

All the 25 Grand Slams Rafael Nadal has missed out on due to injuries. Crazy \uD83D\uDE2E pic.twitter.com/Ii6UBRT0Ll — Luigi Gatto (@gigicat7_) January 18, 2023

