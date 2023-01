​Anett Kontaveit se afla în vara anului trecut pe locul al doilea în clasamentul WTA, dar jucătoarea din Estonia nu traversează cel mai bun moment al carierei și a fost învinsă de Magda Linette (45 WTA) în turul doi de la Australian Open 2023.

Ajunsă pe locul 19 în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, Kontaveit (favorită 16) a început bine meciul și a câștigat primul set cu 6-3, dar a comis din ce în ce mai multe erori și i-a permis adversarei să revină.

Magda nu a refuzat cadourile făcute de Anett și a obținut victoria după o oră și 52 de minute de joc, scor 6-3, 6-4.

De știut:

Australian Open 2023 are loc în perioada 16-29 ianuarie. Campionii en-titre sunt Ashleigh Barty (retrasă între timp din sportul de performanță) și Rafael Nadal.

Comeback queen!@MagdaLinette battles from a set down to oust Anett Kontaveit 3-6 6-3 6-4.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/9c2ao7AJ7H