Diana Shnaider a fost o adversară arțăgoasă pentru Maria Sakkari (favorită 6), dar experiența sportivei din Grecia și-a spus cuvântul și aceasta a obținut calificarea în turul trei de la Australian Open.

În vârstă de doar 18 ani, Shnaider (106 WTA, venită din calificări) a început perfect meciul, s-a impus în primul game de retur și nu a mai putut fi prinsă din urmă de Sakkari: 6-3 (rusoaica a fructificat a cincea minge de set).

Maria părea să își revină, dar nu a reușit să se desprindă în manșa secundă și jucătoarea din Rusia (care a găsit numeroase lovituri spectaculoase) a salvat trei mingi de set la 4-5 (0-40). Elena a găsit până la urmă resursele necesare și și-a adjudecat setul în prelungiri: 7-5.

Sakkari a jucat din ce în ce mai precis, Shnaider nu a mai fost la același nivel (chiar dacă a avut în continuare câteva sclipiri) și Maria a închis partida după două ore și 35 de minute de joc: 6-3.

De știut:

Australian Open 2023 are loc în perioada 16-29 ianuarie. Campionii en-titre sunt Ashleigh Barty (retrasă între timp din sportul de performanță) și Rafael Nadal.

Into the third round \uD83D\uDCAB @mariasakkari \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7 digs deep to edge qualifier Diana Shnaider 3-6 7-5 6-3. @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wf9YACI3J2

Don’t sleep on Shnaider \uD83D\uDCA4\uD83D\uDE45‍♀️



Qualifier, Diana Shnaider, storms to the first set over Sakkari 6-3.

@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/8qGDhvJg8R