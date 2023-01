TENIS Marți, 17 Ianuarie 2023, 09:24

Ana Bogdan a părăsit Australian Open în runda inaugurală, jucătoarea noastră fiind învinsă de unguroaica Anna Bondar. Ocupantă a locului 63 în ierarhia mondială, Ana a explicat de ce și-a concediat antrenorul după prezența pe tabloul principal de la Melbourne.

Ana Bogdan despre antrenorul Thomas Drouet: „Are probleme cu capul”

Într-o intervenție pentru Prosport, Ana a povestit motivul pentru care a ajuns să-și concedieze antrenorul.

„Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta.

Au fost mai multe lucruri pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală și la capătul lumii. S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc.

Mi-am și luat o perioadă de timp, hai să încercăm până după Australian Open.

N-am mers fără cap. Adică nu am zis «Ăsta este omul și merg cu el înainte». Nu știi niciodată și am avut ochii destul de deschiși. A fost bine că am făcut așa.

El (n.r. Thomas Drouet) m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început.

A venit în țară , am început antrenamentele. Acolo cât de cât să zic a fost ok, dar, unele lucruri nu sunt prea în regulă, la nivelul ăsta. Trebuie să conștientizezi, să știi ce faci.

Pentru omul ăsta, pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată. Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el.

Gândește-te că nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat ce începusem colaborarea, dacă el nu a făcut ceea ce a făcut.

La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capu’ și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta.

Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente” - Ana Bogdan, pentru sursa citată.

Înainte de a o pregăti pe Ana Bogdan, Thomas Drouet a avut o colaborare cu Jaqueline Cristian, jucătoare de care s-a despărțit din punct de vedere profesional după Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

