Tennis Australia a interzis steagurile Rusiei și Belarusului la Australian Open, după ce un drapel rusesc a fost arborat în tribune în timpul meciului dintre ucraineanca Kateryna Baindl și rusoaica Kamilla Rakhimova, informează ESPN.

Steagul rusesc a fost agățat pe un gard din spatele Terenului 14. Acest lucru a atras furia ambasadorului Ucrainei în Australia și Noua Zeelandă, Vasyl Myroshnychenko, care a cerut Tennis Australia să interzică drapelul.

„Condamn cu fermitate arborarea publică a steagului rusesc în timpul meciului de astăzi al jucătoarei de tenis ucraineană Kateryna Baindl la Australian Open. Solicit Tennis Australia să aplice imediat politica sa privind 'steagul neutru'” - Vasyl Myroshnychenko pe Twitter.

Baindl a câștigat meciul cu 7-5, (8)6-7, 6-1 și s-a calificat în turul al doilea.

Comentariile lui Myroshnychenko au venit la doar câteva ore după ce o altă jucătoare din Ucraina, Marta Kostyuk, a afirmat că nu va da mâna cu jucătorii din Rusia sau Belarus, din cauza convingerii sale că aceștia nu au făcut suficient pentru a se exprima împotriva războiului din Ucraina.

„Nu prea vorbesc cu nimeni. Abia dacă le spun 'bună ziua'. Nu m-am schimbat în legătură cu războiul și cu tot ceea ce se întâmplă în circuit. Pentru că oamenii care spun doar că nu vor război, fac să pară că noi (ucrainenii) ne dorim război. Evident, nici noi nu vrem războiul” - Marta Kostyuk.

