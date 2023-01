TENIS Miercuri, 11 Ianuarie 2023, 11:20

Organizatorii de la Australian Open au anunțat listele capilor de serie pentru ediția din 2023 a primului Grand Slam al sezonului.

Australian Open Foto: Paul Crock / AFP / Profimedia

Irina Begu, favorită 27 la Australian Open 2023

România are o reprezentantă pe lista capilor de serie: Irina Begu va fi favorită numărul 27 la turneul major găzduit de Melbourne.

Aflată în prezent pe locul 28 în ierarhia mondială, Irina va fi cap de serie 27 la Australian Open.

Principala favorită, așa cum era de așteptat, este Iga Swiatek, lidera WTA.

Pe lista capilor de serie urmează Ons Jabeur (2), Jessica Pegula (3), Caroline Garcia (4), Aryna Sabalenka (5), Maria Sakkari (6), Coco Gauff (7), Daria Kasatkina (8), Veronika Kudermetova (9) și Madison Keys (10).

Suspendată provizoriu pentru dopaj (după ce a picat un test antidoping la US Open 2022), Simona Halep nu are dreptul să participe la ediția din acest an de la Australian Open.

Ultima pe lista capilor de serie este elvețianca Jill Teichmann (locul 33 WTA).

Rafael Nadal, cap de serie unu la Australian Open 2023

Pe lista masculină de simplu, principalul favorit este Rafael Nadal (locul 2 ATP și campionul en-titre de la Australian Open).

Ibericul este urmat de Casper Ruud (2), Stefanos Tsitsipas (3), Novak Djokovic (4), Andrey Rublev (5), Felix Auger-Aliassime (6), Daniil Medvedev (7), Taylor Fritz (8), Holger Rune (9) și Hubert Hurkacz (10).

De știut:

Tragerea la sorţi a meciurilor din primul tur de pe tabloul principal la simplu masculin şi simplu feminin va avea loc joi.

Australian Open 2023 are loc în perioada 16-29 ianuarie. Campionii en-titre sunt Ashleigh Barty (retrasă între timp din sportul de performanță) și Rafael Nadal.

Australian Open se dispută începând din 1988 în complexul de la Melbourne Park (va fi ediția cu numărul 55 din Era Open), iar principalele arene sunt:

Rod Laver Arena - 14.820 locuri

John Cain Arena - 10.300 locuri

Margaret Court Arena - 7.500 locuri

Kia Arena - 5.000 locuri.

Premiile de la Australian Open 2023, exprimate în euro

Campion ~ 1,89 milioane de euro

Finalist ~ 1,03 milioane de euro

Semifinale ~ 587.000 de euro

Sferturi ~ 352.400 de euro

Optimi ~ 338.250 de euro

Turul III ~ 214.700 de euro

Turul II ~ 100.800 de euro

Turul I ~ 67.400 de euro.

