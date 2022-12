TENIS Miercuri, 21 Decembrie 2022, 11:43

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Boris Becker a fost eliberat din închisoare în urmă cu câteva zile, iar fostul lider ATP a povestit experiența avută în cele opt luni în care a fost întemnițat.

Boris Becker Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Boris Becker: „Ești un nimeni la închisoare”

Într-un interviu pentru Sat 1, Becker a povestit cât de greu i-a fost în închisoare, loc unde violența este ceva normal, porțiile de mâncare sunt prea mici, iar sentimentul singurătății a fost cel care i-a dominat trăirile.

Multiplu câștigător de Grand Slam, Boris Becker spune că nimic nu este întâmplător în viață și că a primit o lecție de care avea nevoie.

„Am învățat o lecție grea. Una foarte scumpă, una foarte dureroasă. Dar toată treaba asta m-a învățat ceva foarte important și util. Unele lucruri se întâmplă dintr-un motiv întemeiat.

Ești un nimeni la închisoare, ești doar un număr. Al meu era A2923EV. Nu mă numeam Boris. Eram doar un număr, iar lor nu le pasă cine ești. A fost momentul în care m-am simțit cel mai singur din toată viața mea” - Boris Becker.

În noiembrie, colegii prizonieri i-au pregătit un tort de ziua lui (n.r. pe 22 noiembrie). „Nu am experimentat niciodată o asemenea solidaritate în lumea liberă”, spune cel care a fost obișnuit cu multe bucurii în viață.

Despre ultimele ore petrecute în închisoare

„M-am așezat pe marginea patului de la șase dimineața și am tot așteptat ca ușa celulei să se deschidă. Au venit la șapte și jumătate, au descuiat ușa și au întrebat: ești gata? Am spus: iată-mă! Am împachetat deja totul” - Boris Becker.

Recunoaște că a fost vinovat

Fosta stea a sportului alb a fost condamnată pentru că a ascuns bunuri și împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor.

După ieșirea din închisoare, Boris Becker recunoaște că a fost vinovat.

„Desigur că am fost vinovat. Ani de zile am făcut greșeli, am avut prieteni falși. Acest timp petrecut în închisoare m-a adus înapoi”, a completat Becker.

Boris Becker și frauda care l-a trimis la închisoare

În aprilie, Boris Becker, în vârstă de 55 de ani, care locuia în Londra din 2012, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare de către un tribunal londonez într-un proces cu privire la falimentul personal.

La momentul falimentului său în 2017, în urma unei serii de afaceri proaste, datoriile fostului jucător de tenis erau estimate la 50 de milioane de lire sterline, echivalentul a 59 de milioane de euro.

Becker fusese condamnat anterior pentru evaziune fiscală în Germania în 2002, pentru care a primit o pedeapsă cu suspendare.

Fostul mare jucător de tenis a câștigat prima sa finală la Wimbledon în 1985, la vârsta de 17 ani, devenind cel mai tânăr și primul jucător nefiind cap de serie care a câștigat titlul la simplu masculin. El a mai câștigat alte două titluri la Wimbledon.

În vârstă de 55 de ani, Boris Becker a urcat pe primul loc mondial pe 28 ianuarie 1991. A câștigat doar din premiile din tenis $25.080.956, iar de-a lungul carierei a câștigat șase titluri de Grand Slam: Australian Open (1991, 1996), Wimbledon (1985, 1986, 1989) și US Open (1989).

