TENIS Vineri, 25 Noiembrie 2022, 16:44

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Bianca Andreescu, care a rămas fără antrenor după ce a fost părăsită de Sven Groeneveld, va colabora în 2023 cu un tehnician care a mai pregătit-o în trecut.

Bianca Andreescu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Christophe Lambert, noul antrenor al Biancăi Andreescu

Aflată în prezent pe locul 45 în clasamentul WTA, Andreescu va fi antrenată de Christophe Lambert. Pentru a lucra împreună cu fosta câștigătoare de Grand Slam, acesta a demisionat din funcția de director de înaltă performanță al Federației de Tenis din Noua Zeelandă.

Lambert a mai colaborat cu Andreescu în 2016, moment în care lucra pentru federația canadiană. Acesta a spus că a păstrat legătura cu sportiva cu origini românești.

„Bianca m-a rugat să o antrenez și am acceptat postul. A fost o ofertă pe care nu am putut să o refuz. Nu vorbeam în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Întotdeauna este bine ca oamenii să te sune atunci când ești sus, dar când era jos, o verificam și îi spuneam părerea mea” - Christophe Lambert pentru sport.co.nz.

Bianca Andreescu vrea să revină în Top 10 WTA

Campioana de la US Open din 2019 a avut mari probleme cu accidentările în ultimii ani, iar în 2020 aceasta nu a jucat nici măcar un meci oficial. În acest an, Bianca Andreescu a jucat câștigat 19 meciuri și a pierdut 12, iar cea mai importantă performanță a fost finala de la Bad Homburg, pierdută în fața Carolinei Garcia (7-6, 4-6, 4-6).

„Mă simt foarte bine atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental în ultimele săptămâni. Tenisul meu este din nou remarcabil, dar vreau să merg pas cu pas, fără să-mi pun așteptări prea mari.

Voi avea un presezon grozav, ceea ce nu am reușit să fac în anii precedenți, așa că am sentimentul că 2023 va fi un an grozav pentru mine. Mă văd din nou în Top 10”, spunea Bianca Andreescu, cu două săptămâni în urmă, la Billie Jean King Cup.

Lambert a mai lucrat și cu echipa Chinei de Cupa Davis, dar și pentru federația britanică.