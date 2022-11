TENIS Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022, 11:02

Caroline Garcia a început sezonul pe locul 74 în clasamentul WTA, dar a reușit să revină în elita tenisului feminin și a terminat 2022 cu triumful de la Turneul Campioanelor. Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, franțuzoaica a împărtășit detalii despre călătoria sa din acest an.

Caroline Garcia, invingatoare la Turneul Campioanelor Foto: Ron Jenkins / AP / Profimedia

Caroline Garcia, mesaj emoționant după sezonul 2022: „Am plâns de durere, tristețe și bucurie”

Garcia a câștigat patru titluri în ultimele șase luni și a urcat de pe locul 75 până pe 4. În mesajul său, franțuzoaica a vorbit despre lupta cu accidentările și a spus că intenționează să își îmbunătățească jocul și în 2023.

„Dragă sezon 2022, m-ai făcut să trec prin tot felul de emoții, am plâns de durere, tristețe și bucurie în 11 luni. Dar am învățat atât de multe despre mine ca jucătoare și ca persoană.

De mai multe ori am fost invadată de îndoieli, m-am lăsat copleșită de lucrurile negative, am pus la îndoială universul, mi-am spus că poate norocul meu a trecut, că nu voi mai reuși niciodată.

Am avut nopți nedormite, am mâncat excesiv, am plâns în camera de hotel, am plâns pe terenurile de tenis, am stat în cârje, am înjurat, am reînvățat să merg, m-am chinuit să mă încalț, am suferit fizic și psihic.

Dar am învățat și din fiecare moment, din fiecare dificultate. Accidentarea mea la picior m-a făcut să realizez cât de mult îmi doream să revin pe teren și mai ales să joc adevăratul meu joc, cel pe care îmi place să îl privesc, tenisul ofensiv, îmi plăcea să merg la fileu, să reușesc lovituri câștigătoare, să îngrop voleuri, să servesc ași, să fiu în interiorul terenului la retur.

Această accidentare mi-a permis să joc mai relaxată, am învățat să mă las dusă de val, am învățat să-mi accept greșelile, neprevăzutul, să am încredere în mine, să-mi urmez instinctele, faptul că pot să mănânc o pizza din când în când și că acest lucru nu avea să-mi schimbe rezultatul de a doua zi. Dacă muream de nerăbdare să mănânc una, „era bine și așa”. Am învățat că e bine ca în zilele libere să mă gândesc la alte lucruri, face parte din antrenament și din pregătirea pentru un meci sau un turneu. Mi-am invitat prietenii la turnee, realizând că este atât de importantă pentru mine să pot împărtăși aceste lucruri, am ajuns să mă cunosc mai bine (și mai am încă atât de multe progrese de făcut).

Mi-am urmat pasiunile, am gătit, am copt, mi-am făcut timp pentru mine, am citit, am citit mult, am râs, am trăit experiențe noi, am deschis sticle de șampanie (trebuie să sărbătorim titlurile, eh, cu moderație), am mâncat multe lucruri bune, am gustat „flat white” și „golden latte” din toată lumea.

Construind zi de zi, rămânând pozitivă, având încredere, cu obiective simple în minte: să fiu sănătoasă, să dau tot ce am mai bun zi de zi, să trăiesc momentul prezent, să îmi joc jocul la maxim, am ajuns să trăiesc cel mai bun sezon al carierei mele!

Am câștigat 4 titluri, inclusiv Turneul Campioanelor, am ajuns în semifinale la US Open, am câștigat al doilea Roland Garros la dublu. Am terminat anul pe locul 4 în lume, după ce în iunie eram pe locul 75.

Până la urmă, mi-a plăcut acest sezon, am avut parte de experiențe ireale. Am împărtășit momente incredibile cu familia mea, cu echipa mea, cu prietenii mei. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi, fiecare moment și fiecare persoană care mi-a fost alături în acest sezon. Vă mulțumesc.

Nu sunt sigură dacă am realizat foarte bine ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, știu doar cât de tare îmi doresc să trăiesc din nou aceste emoții. Am sentimentul că încă îmi pot îmbunătăți atât de mult jocul, că, până la urmă, îmi place să îmi depășesc limitele, să mă provoc și îmi place să joc așa!

E timpul să mă relaxez, să diger, să mă bucur, să trăiesc momentul prezent. Ne vedem curând” - Caroline Garcia pe rețelele de socializare.

De știut despre sezonul franțuzoaicei Caroline Garcia

Caroline Garcia a încheiat sezonul 2022 cu 45 de victorii și 20 de înfrângeri.

Doar din premiile din tenis, Caroline Garcia a adunat în 2022 suma de $3.729.317.



Caroline este doar a doua jucătoare de tenis din Franța care cucerește Turneul Campioanelor. Prima a fost Amelie Mauresmo, în 2005 (a trecut în finală de compatrioata Mary Pierce).

Turneele câștigate de Garcia în acest sezon: Turneul Campioanelor, Bad Homburg, Varșovia și Cincinnati.