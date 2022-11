TENIS Joi, 10 Noiembrie 2022, 14:33

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România și Ungaria se vor întâlni la Oradea în play-off-ul competiţiei Billie Jean King Cup (fosta FedCup). Ana Bogdan va fi cea care va deschide seria partidelor, ea întâlnind-o pe Dalma Galfi.

Ana Bogdan Foto: Valerio Origo / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ceremonia de tragere la sorţi a meciurilor a fost efectuată de arbitrul principal Jane Harvey şi viceprimarul municipiului Oradea, Marcel Dragoş, alături de preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac.

România vs Ungaria, programul partidelor din FedCup

Vineri, 11 noiembrie



De la ora 15:00

Ana Bogdan (48 WTA) vs Dalma Galfi (85 WTA) / Meciuri directe: 1-0

Urmat de

Jaqueline Cristian (148 WTA) vs Anna Bondar (71 WTA) / 0-2

Sâmbătă, 12 noiembrie



De la ora 13:00

Ana Bogdan şi Anna Bondar / 1-0

Urmat de

Jaqueline Cristian şi Dalma Galfi / 0-0

Urmat de

Monica Niculescu/Anca Todoni vs Reka Luca Jani/Panna Udvardy.

Horia Tecău nu se poate baza pe Gabriela Ruse

Din lotul României nu va juca Gabriela Ruse, care nu s-a simţit bine în ultimele zile şi nu s-a antrenat la nivelul necesar, dar care, întremată, a declarat în conferinţa de presă de după tragerea la sorţi că va fi alături de fete, cu tot sufletul, cu încurajări şi susţinere morală.

„E un meci lung, de cinci întâlniri, e bine că o avem alături pe Gabi, sănătoasă. Este o jucătoare pe care contezi şi ne dorim ca toate jucătoarele noastre să fie la un nivel cât mai bun. Când ai o situaţie de genul acesta, te adaptezi, ne-am îndreptat atenţia spre Ana şi Jaqueline şi consider că am pregătit această întâlnire cât de bine am putut.

Luăm fiecare meci la rând. Meciurile de mâine sunt importante, amândouă. Desigur e important cum începi şi cum îţi aduci de partea ta publicul să ai acea energie la început de meci, dar suntem profesionişti, fetele fac asta săptămână de săptămână, sunt obişnuite ca şi atunci când lucrurile nu merg chiar bine să lupte până la capăt. Şi asta vom face” - Horia Tecău, căpitanul echipei României, citat de Agerpres.

De știut:

Câştigătoarele acestui play-off vor evolua în calificările din 2023 pentru turneul final, în timp ce învinsele vor evolua în regiunile lor din Grupa I.

România şi Ungaria s-au întâlnit până acum de nouă ori în Fed Cup (fostul nume al competiţiei), iar echipa noastră a obţinut opt succese, ultima cu 2-1 la Budapesta, în 2014, în Grupa I a zonei Europa-Africa, prin victoriile reuşite de Sorana Cîrstea şi perechea Irina Begu/Monica Niculescu, Timea Babos (victorioasă în faţa Simonei Halep) aducând punctul gazdelor.

Singura victorie a Ungariei s-a consemnat în 1993, în Anglia, cu 2-1.