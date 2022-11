TENIS Luni, 07 Noiembrie 2022, 11:24

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Clasată pe locul 76 în ierarhia WTA, Emma Răducanu nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, fiind în prezent în căutarea de antrenor, după despărțirea de Dmitry Tursunov.

Emma Raducanu Foto: Porsche/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Harry Kane, mentorul Emmei Răducanu

Câștigătoarea turneului US Open în anul 2021 a povestit pentru The Athletic despre relația foarte bună pe care o are cu un internațional englez care evoluează în Premier League.

După succesul fabulos de la US Open 2021, când a reușit să câștige primul său turneu de Grand Slam (la doar 18 ani), Emma Răducanu a fost copleșită de accidentări, dar și de numeroase despărțiri de antrenorii cu care a lucrat în ultimul an și jumătate.

La 18 ani, jucătoarea cu origini române a trebuit brusc să facă față celebrității venite odată cu triumful de la US Open, iar Emma a povestit că Harry Kane, fotbalistul celor de la Tottenham Hotspur, este omul care a ajutat-o și o ajută destul de mult în această perioadă, mai ales din punct de vedere psihic.

Vârful englez, care va fi căpitanul echipei naționale de fotbal a Angliei la Campionatul Mondial din Qatar, i-a împărtășit Emmei mai multe trucuri pentru a face față presiunii și a momentelor mai puțin bune din cariera de sportiv.

„Unul dintre fotbaliștii mei preferați este Harry Kane. Este căpitanul echipei naționale de fotbal a Angliei și este un exemplu de urmat.” - spunea Emma Răducanu în luna iunie.

„Este un sportiv desăvârșit și tratează totul cu seriozitate. Sunt sigură că pot învăța multe de la el.” - a mai declarat Emma.

