Carlos Alcaraz, liderul ierarhiei ATP, a fost nevoit să declare forfait cu doar câteva zile înainte de startul Turneului Campionilor, după ce a suferit o accidentare în timpul meciului din sferturile Mastersului de la Paris.

Ibericul a abandonat în tiebreakul setului secund al confruntării cu Holger Rune. Alcaraz a acuzat probleme în zona abdominală, iar după ce s-a consultat cu echipa sa medicală a decis să nu ia parte la competiția care va trage cortina peste sezonul ATP.

„După retragerea mea de ieri și după ce am fost evaluat de echipa mea medicală, din păcate, acesta este rezultatul accidentării mele: o ruptură a mușchiului oblic intern la peretele abdominal stâng, cu un timp de recuperare estimat de șase săptămâni.

Din păcate, nu voi ajunge la Turneul Campionilor sau la turneul final al Cupei Davis. Este greu și dureros pentru mine să ratez aceste două evenimente, care sunt atât de importante pentru mine, dar tot ce pot face este să fiu pozitiv și să mă concentrez pe recuperarea mea. Vă mulțumesc pentru susținere!” - Carlos Alcaraz pe Instagram.

An exceptional season comes to an end \uD83D\uDE14



World No.1 @carlosalcaraz is forced to withdraw from the Nitto ATP Finals with an abdominal tear - meaning Taylor Fritz will make his first appearance in Turin! pic.twitter.com/CNVrk257KQ