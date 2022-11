TENIS Vineri, 04 Noiembrie 2022, 13:40

Red. Sport • HotNews.ro

​Darren Cahill a postat vineri pe contul personal de Instagram o imagine dintr-un restaurant bucureștean, fostul antrenor al Simonei Halep aflându-se în țara noastră.

Simona Halep si Darren Cahill Foto: Rob Prange / Shutterstock Editorial / Profimedia

Darren și Simona au lucrat împreună preț de șase ani, perioadă în care Halep a devenit locul 1 WTA, dar a câștigat și două titluri de Grand Slam (Roland Garros 2018, iar la Wimbledon 2019 australianul i-a oferit sfaturi prețioase sportivei noastre).

Nu este clar motivul pentru care Darren a ales să vină în România, dar este posibil să fi dorit să stea de vorbă cu Simona în contextul în care fosta lideră WTA este suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

De altfel, Darren i-a luat apărarea într-o postare Simonei în scandalul de dopaj, australianul spunând că „integritatea Simonei Halep este ireproșabilă”.

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțirea avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din circuit

Darren Cahill este un nume foarte important în circuitul mondial al tenisului profesionist.

Australianul a reușit să-l facă pe Lleyton Hewitt cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, iar pe Andre Agassi cel mai bătrân.

A cucerit de-a lungul carierei alături de elevii săi următoarele titluri de Grand Slam: US Open 2001 (cu Lleyton Hewitt), Australian Open 2003 (cu Andre Agassi), Roland Garros 2018 (cu Simona Halep) și Wimbledon 2019 (cu Simona Halep, a sfătuit-o și a participat la realizarea tacticii).