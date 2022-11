TENIS Marți, 01 Noiembrie 2022, 21:04

Rafael Nadal nu a mai jucat în circuitul ATP după ce a fost eliminat de Frances Tiafoe în optimile US Open 2022, iar în pauza de aproape două luni a devenit tatăl unui băiețel. Spaniolul, care va reveni pe teren la turneul „ATP Masters 1000” de la Paris, a vorbit despre schimbările din viața sa.

Rafael Nadal nu mai ține neapărat să fie pe primul loc în clasamentul ATP

Ajuns la 36 de ani și măcinat de accidentări, Rafa (locul 2 ATP) a spus că nu mai este obiectivul său să fie pe numărul 1 în sportul alb.

Câștigător a 92 de titluri ATP la simplu, Nadal a ocupat prima poziție în clasamentul mondial timp de 209 săptămâni. Ibericul a terminat cinci sezoane pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei.

„Mă bucur să revin în circuit după o perioadă de timp. Nu am reușit să joc prea mult în ultimele cinci luni. Sunt mândru de toate lucrurile pe care le-am realizat și pe care le pot realiza și în 2022.

Pentru a fi clar, înțeleg că acesta este un subiect de conversație pentru voi, dar eu nu mă lupt pentru a fi numărul 1, ci doar pentru a fi competitiv în fiecare turneu pe care îl joc. Este un lucru pe care l-am spus cu mult timp în urmă.

Am făcut-o în trecut, am atins acest obiectiv de câteva ori în cariera mea, în momente care au fost foarte fericite și în cele pe care am fost mândru să le obțin. Acum, însă, mă aflu într-un punct al carierei mele în care nu mai lupt pentru a fi primul.

Atunci când trăiești un an foarte pozitiv, a fi sau nu numărul 1 este o consecință a tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut în acel an. Este evident că atunci când am fost numărul 1 pentru prima dată în cariera mea, în 2008, mi-am dorit să fiu acolo, pentru că am simțit că în 2005, 2006, 2007 și 2008 am semnat rezultate incredibile, câștigând o mulțime de turnee și cu un număr mare de puncte în clasament.

Cu toate acestea, aveam în fața mea pe cineva ca Roger (Federer). Astăzi povestea este total diferită, nu știu câte turnee am jucat, cred că zece, și am putut termina doar opt. Este greu să fii numărul 1 mondial în felul acesta, dar sunt fericit să mă aflu într-o poziție care arată că atunci când am jucat, m-am descurcat foarte bine” - Rafael Nadal, citat de France 24.

În turul doi al Mastersului de la Paris, Rafael Nadal (al doilea favorit) se va duela cu americanul Tommy Paul (31 ATP).

Clasamentul ATP Live

1. Carlos Alcaraz 6.650 puncte

2. Rafael Nadal 5.820

3. Stefanos Tsitsipas 5.000

4. Casper Ruud 4.940

5. Daniil Medvedev 4.065 etc.

Tatăl Rafael Nadal: „Este greu să pleci de acasă”

Rafael Nadal a avut parte la începutul lunii octombrie de unul dintre cele mai fericite momente din viața sa: a devenit tatăl unui băiețel.

Francisca Maria Perello (34 de ani) a născut la Palma de Mallorca, iar copilul poartă numele marelui campion iberic: Rafael Nadal Perello.

„Este diferit, este o abordare diferită față de cea obișnuită. Sincer, întotdeauna este greu să pleci de acasă (n.r. râde). Este amuzant, este ceva cu adevărat incredibil, îmi cunosc fiul de trei săptămâni dar pot deja să-i simt complet lipsa, nu-i așa, nu?

Este o nouă experiență, toate schimbările sunt dificile în această viață și trebuie să te adaptezi. Cu toate acestea, este adevărat că suntem norocoși cu tehnologia din zilele noastre, putem face apeluri video oricând dorim, așa că asta ajută foarte mult” - Rafael Nadal, potrivit ATP Tour.

În ultima perioadă, Rafa nu a fost concentrat în totalitate asupra competițiilor la care a participat (US Open și Laver Cup), acesta fiind preocupat de starea de sănătate a soției lui, care a fost internată de mai multe ori.

Nadal şi Perello sunt împreună de 18 ani și s-au căsătorit în octombrie 2019.