Silviu Dumitru • HotNews.ro

Jimmy Connors, legendarul tenismen care a câștigat 109 trofee la simplu de-a lungul carierei (ocupă prima poziție în Era Open), a vorbit în cadrul podcastului său despre situația Simonei Halep, după ce fosta lideră WTA a fost suspendată provizoriu din tenis fiind depistată pozitiv cu roxadustat.

Jimmy Connors speră că Simona Halep este nevinovată: „Este clar că s-a întâmplat ceva ciudat”

Fostul jucător american și-a arătat susținerea față de româncă și a afirmat că nu crede că aceasta ar fi folosit substanțe interzise în mod intenționat.

„Am văzut știrea. Eu nu cred că este chiar așa. Clar că s-a întâmplat ceva ciudat. E dublă campioană de Grand Slam, e o jucătoare care muncește foarte mult, care își vede de treaba ei. Nu o apăr și nici nu o acuz. Spun doar ce am văzut din afară la ea.

Când am văzut știrea, am zis că trebuie să citesc mai mult, însă nu am intrat în detalii: ce a făcut, cum s-a întâmplat, când a fost prinsă.

Nu știu regulile de acum din tenis, îmi este greu să spun ceva despre acest caz, dar sper că a fost o greșeală și va reveni pentru că îmi place stilul ei, e genul de jucătoare care muncește din greu și dă tot ce poate pe teren. Sper că va continua să fie o forță în tenisul feminin” - Jimmy Connors, în cadrul podcastului Advantage Connors.

Jimmy Connors a petrecut în total 268 de săptămâni pe cea mai înaltă poziție a ierarhiei ATP.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vinerea trecută că Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

La scurt timp după precizarea care a făcut înconjurul planetei, Simona Halep a spus: „Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă”. Mai mult, fosta lideră WTA a precizat că se simte „complet confuză și trădată”.

