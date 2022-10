TENIS Joi, 27 Octombrie 2022, 12:36

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Deranjat de zvonurile conform cărora ar fi pus capăt colaborării cu Emma Răducanu pentru a lucra cu Belinda Bencic, Dmitry Tursunov a oferit un amplu interviu în care a explicat ce l-a făcut să ajungă la această decizie.

Dmitry Tursunov si Emma Raducanu Foto: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Dmitry Tursunov, deranjat că nu a fost lăsat să își facă treaba: „E nevoie de o singură voce”

Chiar dacă s-a declarat mulțumit de Emma, rusul a lăsat să se înțeleagă că a fost deranjat de imixtiunea familiei în pregătirea acesteia. Tursunov consideră că britanica are nevoie de un antrenor de lungă durată (cel puțin un an) și a spus că a plecat de lângă sportivă pentru că a simțit că în viitor vor apărea probleme.

„Nu, nu am făcut-o. Nu este adevărat (n.r. că a pus capăt colaborării pentru a lucra cu Belinda Bencic). Mă îndepărtam de Emma indiferent dacă era un alt (jucător) disponibil sau nu. Nu ne-am pus de acord asupra termenilor continuării parteneriatului și erau câteva steaguri roşii (semnale de alarmă) pe care nu puteam să le mai ignor. Deci, de aceea este puțin frustrant să citesc astfel de lucruri… Nu treceam de la un jucător la altul, nu aș face asta.

Perioada noastră de probă s-a terminat la US Open, dar am decis să mai rămân, în speranţa că lucrurile vor fi aşa cum trebuie, chiar am vrut ca această colaborare să funcţioneze. Emma e grozavă, o fată muncitoare care nu se comportă ca un superstar. E extrem de talentată, foarte atletică şi se coordonează perfect. E dornică să îşi îmbunătăţească jocul şi e obsedată de tenis. Am iubit să lucrez cu ea, chiar am vrut ca lucrurile să meargă. A fost o decizie foarte dificilă să plec de lângă o jucătoare pe care o plac și o respect.

Emma trebuie să aibă parte de un proiect de minimum un an, ideal ar fi de cel puţin doi ani şi jumătate. Poate că mulţi nu înţeleg, având în vedere că ea a câştigat deja US Open. Cum i-am spus şi echipei ei, e nevoie de o singură voce. Să încerce asta. Dacă lucrurile nu funcţionează aşa, să facă aşa cum consideră, dar măcar să încerce.

Poate face lucruri pe care alte jucătoare nu le pot face. Ingredientele sunt foarte bune, dar tot poți să o dai în bară. Așa că am simțit că va fi un proiect interesant, dar un proiect pe termen foarte lung, iar ca antrenor, vrei să ai convingerea că vei fi la muncă pentru acea perioadă.

Având în vedere situația ei (n.r. faptul că a schimbat foarte mulți antrenori), acum există un gând care trece prin mintea fiecărui antrenor... Am sperat să găsesc o soluție pentru a continua, motiv pentru care am rămas câteva săptămâni după perioada de probă. Dar, în cele din urmă, pur și simplu nu am reușit să ne punem de acord asupra termenilor, așa că a trebuit să plec, iar Belinda nu a avut nimic de-a face cu asta.

Desigur, aș prefera să rămân și să lucrez cu un singur jucător, dar nu iau întotdeauna această decizie. Cu Emma, am plecat, da. Asta a fost alegerea mea. Puteam să rămân, puteam să fiu de acord cu tot ceea ce a propus echipa ei. Dar, în adâncul sufletului meu, am simțit că nu era ceea ce trebuia să fac.

Oricât de dificilă a fost decizia de a pleca, pentru că nu am mai plecat niciodată de lângă un jucător, am simțit că a fost decizia corectă. Din punct de vedere emoțional, am vrut să rămân, dar, din punct de vedere logic, am simțit că trebuie să plec. Am simțit că vor fi probleme mai târziu și am vrut să le evit pentru liniștea mea sufletească” - Dmitry Tursunov pentru Tennis Majors.

15 meciuri a jucat Emma Răducanu sub comanda fostului tenismen din circuitul ATP și a reușit să câștige 8 dintre acestea, cea mai mare performanță fiind calificarea în semifinalele turneului de la Seul.

De la o jucătoare de pe locul 76, la una de top 20 WTA, campioană olimpică

Tursunov a ales să lucreze cu Belinda Bencic, jucătoare clasată pe locul 13 în ierarhia WTA. Elvețianca este campioană olimpică, titlul cucerit la JO 2020 de la Tokyo.

El a mai lucrat până acum cu Elena Vesnina, Aryna Sabalenka și Anett Kontaveit.

Tursunov este al patrulea antrenor cu care Emma a lucrat în ultimele 16 luni, după Andrew Richardson, Nigel Sears și Torben Beltz.

Cine este Dmitry Tursunov

Fost ocupant al locului 20 în ierarhia ATP (a câștigat 7 titluri în carieră), Tursunov (39 de ani) le-a mai pregătit până acum pe Elena Vesnina (decembrie 2017 - martie 2018), Aryna Sabalenka (iulie 2018 - decembrie 2019 și februarie - august 2020), Anett Kontaveit (august 2021 - iunie 2022) și Emma Răducanu (iulie 2022 - octombrie 2022).

Rusul a cucerit alături de sportivele pe care le-a antrenat până acum 11 titluri în circuitul WTA: New Haven, Wuhan (2018), Shenzhen, Wuhan, Elite Trophy (2020), Doha (2021) alături de Aryna Sabalenka, iar mai apoi Cleveland, Ostrava, Moscova, Cluj-Napoca (2021) și St. Petersburg (2022) alături de Anett Kontaveit.