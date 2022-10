TENIS Luni, 24 Octombrie 2022, 23:28

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 38 în clasamentul WTA, a explicat în cadrul unui podcast de ce nu poate spune că Simona Halep este cea mai bună jucătoare de tenis din România.

Sorana Cirstea Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Sorana Cîrstea, cea mai bună jucătoare din România: „Ar însemna să mă desconsider pe mine”

Chiar dacă Simona Halep este românca clasată cel mai sus în ierarhia WTA, Sorana a afirmat că nu poate spune despre altă jucătoare că este „cea mai bună” pentru că asta ar însemna să se desconsidere pe ea.

„Este o întrebare dificilă și o să îți spun că eu. O să îți zic de ce. Mie mi se pare că, în momentul în care ești sportiv de performanță, tu trebuie să fii criticul tău numărul 1, dar în același timp să fii fanul tău numărul 1. Adică și eu sunt modestă, însă în același timp am o aroganță pentru că îmi știu valoarea.

E foarte greu să îți spun că X este cea mai bună jucătoare de tenis din România. Înseamnă că mă desconsider pe mine. Adică eu consider și pentru asta încă joc, că eu sunt cea mai bună, că pot să bat pe oricine, că pot să fac asta și asta te ține pe linie.

Tu înțelegi (n.r. arată spre Speak, realizatorul podcastului), dar lumea nu o să înțeleagă. Cum să zici asta, când pe hârtie avem asta” - Sorana Cîrstea, în cadrul podcastului La Fileu.

Sorana Cîrstea și stresul testelor anti-doping: „Am avut și trei într-o săptămână”

La câteva zile după ce Simona Halep a fost suspendată provizoriu fiind testată pozitiv la roxadustat, Cîrstea a explicat cât de stricte sunt controalele anti-doping și a spus că a fost testată și de trei ori într-o săptămână.

„Este această aplicație în care tu, în fiecare zi, trebuie să dai o oră în care poți fi testat. Pe noi ne testează în turnee, dar avem acest program care te testează și în afara turneelor. Când vor ei, fără să anunțe. Și tu, în fiecare zi, ai aplicația și spui: 'Eu în general am 6-7 dimineața acasă'. Pentru că știu că între 6 și 7 sunt acasă dimineața. Trebuie să dai o oră în care ei pot veni să te testeze.

De foarte multe ori dimineața la ora 6 aud că bate la ușă cineva. Îți vin acasă, mi-au venit și săptămâna trecută. Vin constant. Tu practic trebuie să fii disponibil o oră pe zi în care ei să poată veni să te testeze. Oriunde, nu contează că săptămâna viitoare plec în Franța. Eu trebuie să dau adresa de la hotel din Franța și ora la care mă vor găsi. Am avut și de trei ori într-o săptămână.

Se numește că ai pierdut un test (n.r. în momentul în care sportivul nu este găsit pentru a efectua controlul anti-doping), se numește missed test. Dacă ai trei missed test, ești suspendat doi ani. Nu e de joacă.

Mi s-a întâmplat să am întârziere la avion, am plecat din România spre Seul și am pierdut conexiunea. Am uitat, pur și simplu am uitat să îmi schimb ora, pusesem la 10-11 seara. Am ajuns la hotel la 1 noaptea și am uitat complet.

Ei au venit, nu m-au găsit. Au stat acolo ora respectivă, pentru că trebuie să stea până se termină ora și mi-au pus un missed test. Stai cu un stres maxim. Trebuie să schimbi din aplicație, nu ai scuze. Și nu poți să o dai la întors, sunt foarte stricți” - Sorana Cîrstea.

Sportul de performanță dăunează grav sănătății: „Nu mai am genunchi”

Sportul de performanță presupune multe sacrificii, iar Sorana a prezentat problemele medicale cu care se confruntă din cauza efortului susținut.

„Eu nu știu ce înseamnă să nu mă doară nimic. Primul lucru când mă ridic din pat, primul pas văd ce mă doare mai mult. La nivelul acesta nu ai cum. Sportul de performanță dăunează grav sănătății. Sportul de masă ajută mult sănătatea.

Dar sportul de performanță dăunează grav sănătății. Păi, eu nu mai am genunchi. Nu mai am cartilaj la genunchi. Îmi fac injecții cu acid hialuronic în genunchi la trei, patru luni.

Am două hernii lombare, am o hernie cervicală, am rupturi la abdomen în ambele părți, nu știu câte entorse, mi s-a rupt fascia plantară, acum fac recuperare la umăr, nu vrei să știi ce am la umăr” - Sorana Cîrstea.

Rafael Nadal, favoritul Soranei Cîrstea din BIG 3

Cîrstea a spus că nu știe cine este cel mai bun dintre membrii BIG 3 (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic), dar a explicat de ce ibericul este favoritul ei.

„Nu știu care este cel mai bun, o să spun favoritul meu: Nadal. În primul rând este un monument de muncă. Nu există cineva care să muncească mai mult. Eu sunt pistol cu apă pe lângă el. Cât a muncit la viața lui și ce disciplină a avut... e fascinant.

Cel mai mult te impresionează modestia. Nu am văzut un sportiv mai modest decât Nadal. Și gândește-te că este extraordinar de popular, peste tot pe unde merge. E foarte multă atenție pe el tot timpul. Am mai văzut sportivi care la un moment dat nu mai puteau. La el nu există, nu l-a văzut vreodată să refuze un autograf, să refuze o poză.

Când vorbești cu el, ai impresia că vorbești cu un jucător normal de tenis. Extraordinar de modest, cu picioarele pe pământ. L-am văzut de multe ori pe aeroport. El vine primul să te salute. A venit la mine și m-a salutat și după l-am văzut că se pune. Îmi aduc aminte că i-am spus antrenorului că nu îmi vine să cred că Rafa s-a pus la coadă. Omul s-a pus la coadă, nu a încercat să intre în față” - Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea va fi antrenată în 2023 de Thomas Johansson

Sorana Cîrstea are planuri mari pentru sezonul 2023 din circuitul WTA, sportiva noastră făcând o nouă schimbare la nivel de antrenor.

Aflată pe locul 38 în lume, Sorana va fi pregătită de Thomas Johansson (47 de ani), după cum informează jurnalistul freelancer Daniel Radu.

Conform sursei citate, antrenorul se află deja la București acolo unde pregătește alături de Sorana sezonul 2023 din circuitul WTA.