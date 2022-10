Canadianul Felix Auger-Aliassime și italianul Lorenzo Musetti au câștigat turneele „ATP 250” de la Anvers, respectiv Napoli, după ce s-au impus în finalele care au avut loc duminică.

În ultimul act al turneului din Belgia, Auger-Aliassime a avut nevoie de o oră și 22 de minute de joc pentru a câștiga în fața americanului Sebastian Korda (36 ATP), scor 6-3, 6-4.

Pe parcursul competiției de la Anvers, Felix a mai trecut de Manuel Guinard (148 ATP), Daniel Evans (26 ATP) și Richard Gasquet (82 ATP).

Chiar dacă ajunge foarte des în fazele finale ale competițiilor la care participă, acesta este doar al treilea titlu din cariera canadianului (s-a mai impus la Rotterdam 2022 și la Florența, săptămâna trecută). Felix a pierdut alte 9 finale.

\uD83C\uDFC6 @felixtennis \uD83C\uDFC6 Always special to hoist one of these trophies... #EuropeanOpen pic.twitter.com/fls1aVugKU

Aflat pe locul 24 în clasamentul ATP, Musetti l-a învins în finala competiției din Italia pe compatriotul Matteo Berrettini (16 ATP, favorit 2), scor 7-6(5), 6-2, după două ore de joc.

Lorenzo (cap de serie nr. 4) i-a mai învins la Napoli pe Laslo Djere (78 ATP), Daniel Elahi Galan (72 ATP) și Miomir Kecmanovic (30 ATP).

Acesta este al doilea titlu din cariera lui Lorenzo Musetti. În vârstă de 20 de ani, italianul s-a mai impus în acest an și la Hamburg.

Lorenzo Mu-SET-ti ⚡



The number-4 seed hasn't dropped a single set on his route to the title in Naples!#TennisNapoliCupbyBCP pic.twitter.com/MK8rcIlobS