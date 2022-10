TENIS Duminică, 23 Octombrie 2022, 10:34

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vineri că Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022. Cristian Jura, arbitrul în cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, a explicat cum se poate apăra fosta lideră WTA după ce a fost testată pozitiv cu roxadustat și a precizat în cât timp va fi luată o decizie finală în acest caz.

Simona Halep Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Cele trei variante prin care Simona Halep își poate reduce suspendarea

Simona are la dispoziție trei săptămâni pentru a contesta suspendarea la TAS (potrivit lui Stere Halep, fosta lideră WTA a făcut deja acest lucru).

Într-un interviu pentru Fanatik, Jura a prezentat variantele prin care românca se poate apăra în cazul de dopaj: scutirea de uz terapeutic / lipsa de intenție sau neglijența semnificativă / a luat un supliment care era contaminat.

„Dacă nu contestă decizia, ea devine definitivă. Are 21 de zile la dispoziţie pentru a merge la TAS. Pe baza dovezilor pe care ea le aduce se poate duce până la îngheţarea pedepsei, adică să nu fie deloc suspendată. Una dintre cele mai cunoscute cazuri este Maria Sharapova. I s-a redus pedeapsa. Destul de rar se întâmplă să se îngheţe de tot pedeapsa, dar totul depinde de probe. Ce dovezi ai, este foarte important.

Pentru această faptă, suspendarea este de patru ani. De la patru ani se poate discuta reducerea. În sistemul anti-doping, suspendarea standard este de 4 ani. Pe codul vechi era 2 ani, acum este 4 ani. S-a schimbat în 2021

Sunt mai multe variante pe lege prin care să se apere. Trebuie să vedem dacă avea o scutire de uz terapeutic. Dacă era o reţetă prescrisă de un medic pentru o problemă de sănătate şi medicamentul conţinea o substanţă interzisă, ea trebuia să aibă o scutire de uz terapeutic. Nu ştim dacă are sau nu are această scutire. Există sportivi care au un istoric de o anumită boală la care se ia un anumit timp de medicaţie.

A doua variantă este lipsa de intenţie sau neglijenţă semnificativă. Adică a luat accidental medicamentul. Asta se întâmplă când medicamentele se dau, în limbaj popular 'din mână'. Când vine doctorul, maseurul şi îţi dă medicamentul. Între medic şi sportiv există o relaţie de încredere şi de obicei, sportivii nu mai întreabă ce le dă.

Poate exista şi varianta în care a luat un supliment şi a fost contaminat. În cazul în care aceste suplimente se iau, trebuie să vii cu flaconul care are un număr pe el şi trebuie să iei un alt flacon, sigilat, ca să demonstrezi că cel din care ai luat tu era contaminat. Au mai fost cazuri. Adică eu iau un supliment de bună credinţă şi el e contaminat" - Cristian Jura, arbitru în cadrul TAS,pentru Fanatik.

TAS va da un verdict în 6 luni - 1 an

Jura precizează că Tribunalul de Arbitraj Sportiv va da un verdict în șase luni - un an, în funcție de dovezile pe care le va aduce Simona Halep.

„Substanţa respectivă, Roxadustat, oricum se află pe lista substanţelor interzise publicate de WADA. Poate să dureze şi 6 luni sau până la un an până la încheierea situaţiei. Simona Halep este suspendată provizoriu. Din punct de vedere al procedurii, nu este un caz complicat. Noi simţim altfel în România, pentru că este un caz de suflet.

Dar ca procedură, nu este complicat. Ea dacă are probe, se dictează un complet de arbitrii, prezintă probele şi la TAS se poate încheia în şase luni – un an. Termenul de judecare la TAS este de aproximativ 6 luni, dar poate merge până la un an.

Din această perioadă de şase luni se scade suspendarea oricum. În Codul Mondial Anti-Doping se vorbeşte despre responsabilitatea strictă a sportivului, referitor la substanţele care se află în corpul sportivului. Există doar câteva excepţii, printre care lipsa intenţiei sau neglijenţa seminificativă, că vine doctorul cu pumnul de pastile şi tu le-ai luat” - Cristian Jura, pentru sursa citată.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vineri că Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

La scurt timp după precizarea care a făcut înconjurul planetei, Simona Halep a spus: „Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă”. Mai mult, fosta lideră WTA a precizat că se simte „complet confuză și trădată”.

