Silviu Dumitru • HotNews.ro

Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness (FRCF), i-a luat apărarea Simonei Halep după ce fosta lideră WTA a fost suspendată provizoriu fiind testată pozitiv cu roxadustat.

Aflat la Campionatul Mondial de Fitness din Coreea de Sud, Toncean a afirmat că efortul de a practica un sport de performanţă a devenit un adevărat „dans pe sârmă”.

„Simona Halep este cel mai rostit nume de român în ultimii 10 ani şi pe bună dreptate! Ne-am mândrit cu toţii cu victoriile ei, iar acum sunt mulţi care se bucură de problemele prin care trece...

Nu se mai satură să distribuie ştirea şi s-o terfelească, pentru că, în sfârşit, au motivul de a o coborî la nivelul lor, al invidiei şi al urii izvorâte din frustrare.

Câţi dintre voi ştiţi că substanţele interzise de WADA se regăsesc în atâtea medicamente banale şi alimente, încât este posibil să ieşi pozitiv fiind chiar nevinovat? Câţi dintre voi ştiţi că Simona Halep a fost printre cei mai testaţi sportivi români, de către Agenţia Naţională Antidoping sau WADA?

La nivelul la care joacă, nu ar fi imposibil ca cineva să îi făcut rău intenţionat!

Nu susţin şi nu am susţinut vreodată dopajul, dar a devenit un adevărat 'dans pe sârmă' efortul de a practica un sport de performanţă şi a evita chiar şi cele mai banale medicamente pentru răceală, de frica de a nu fi depistat pozitiv. Trebuie să îţi actualizezi mereu informaţiile cu privire la lista substanţelor interzise care se modifică de la an la an.

Chiar dacă a greşit, pentru mine Simona Halep rămâne aceeași campioană cu care ne-am mândrit în toate colțurile lumii și mă rog să o ajute bunul Dumnezeu să depășească cu bine acest moment dificil al vieții ei!” - Gabriel Toncean pe Facebook.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vineri că Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

La scurt timp după precizarea care a făcut înconjurul planetei, Simona Halep a spus: „Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă”. Mai mult, fosta lideră WTA a precizat că se simte „complet confuză și trădată”.

