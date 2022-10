Tabloul Turneului Campioanelor 2022 (va avea loc la Fort Worth, în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie) a fost completat sâmbătă, în urma unui rezultat înregistrat în sferturile competiției „WTA 1000” de la Guadalajara.

Astfel, Maria Sakkari (favorită 4) a obținut ultimul bilet pentru „finala sezonului 2022”, după ce a învins-o pe Veronika Kudermetova (8), scor 6-1, 5-7, 6-4. Meciul a durat două ore și 35 de minute.

Sportiva din Grecia se va duela pentru un loc în ultimul act al competiției din Mexic cu cehoaica Marie Bouzkova (38 WTA).

Rezumatul partidei dintre Maria Sakkari și Veronika Kudermetova

Victoria Azarenka - Coco Gauff 7-6(2), 4-6, 6-3

Jessica Pegula - Sloane Stephens 6-2, 6-2

Maria Sakkari - Veronika Kudermetova 6-1, 5-7, 6-4

Marie Bouzkova - Anna Kalinskaya 5-2 (abandon Kalinskaya).

Victoria Azarenka - Jessica Pegula (3)

Maria Sakkari (4) - Marie Bouzkova.

Guadalajara Open Akron 2022 face parte din categoria „WTA 1000”, are premii totale în valoare de $2.527.250, iar la start pe tabloul principal s-au aflat 64 de jucătoare. Întrecerea are loc în perioada 17-23 octombrie. Jessica Pegula este principala favorită rămasă în competiție la turneul din Mexic.

1. Iga Swiatek (Polonia)

2. Ons Jabeur (Tunisia)

3. Jessica Pegula (SUA)

4, Coco Gauff (SUA)

5, Caroline Garcia (Franța)

6. Aryna Sabalenka (Belarus)

7. Daria Kasatkina (Rusia)

8. Maria Sakkari (Grecia).

Ediția din acest an a Turneului Campioanelor va fi găzduită de Dickies Arena din Fort Worth (Texas, SUA), în perioada 31 octombrie - 7 noiembrie.

De când și-a deschis porțile, la sfârșitul anului 2019, Dickies Arena a găzduit concerte și evenimente sportive de top, printre care Paul McCartney, Michael Buble și KISS, precum și primele etape ale turneelor de baschet masculin din NCAA, campionatele de gimnastică din SUA și Bassmaster Classic.

